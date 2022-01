RWE: Wer soll diese Mannschaft überhaupt aufhalten?

Rot-Weiss Essen ist auf dem besten Weg, nach 13 Jahren in die 3. Liga zurückzukehren. Das Wuppertal-Spiel wird die Optimisten im Umfeld nur noch bestärken. Ein Kommentar.

Zwei Siege gegen den Wuppertaler SV (1:0, 2:1), ein Dreier gegen Fortuna Köln (2:1), ein Erfolg gegen Preußen Münster (3:2 nach 0:2-Rückstand) und ein 1:1-Remis gegen Rot-Weiß Oberhausen: Rot-Weiss Essen liefert in dieser Saison, wenn es darauf ankommt. RWE ist nicht nur Spitzenreiter der Regionalliga West, sondern auch klar Erster, wenn es um die interne Tabelle der Spitzengruppe geht.

RWE scheint in der laufenden Saison auf dem besten Weg in die 3. Liga zu sein. Nach 13-jähriger Abstinenz - Rot-Weiss Essen war zuletzt 2008/2009 in der damaligen zweigleisigen 3. Liga drittklassig - könnte die Mannschaft von Christian Neidhart den ersehnten Sprung in die 3. Liga schaffen.





Denn ganz ehrlich: Wer soll denn RWE noch aufhalten? Klar da stehen noch die Spiele bei Fortuna Köln, gegen Preußen Münster, in Oberhausen, in Aachen oder auch schwere Aufgaben bei unangenehmen Teams wie Ahlen und Rödinghausen auf dem Programm - aber: Diese Mannschaft scheint das nötige Sieger-Gen zu besitzen. Und noch mehr: Das Team ist gierig nach Siegen, noch einen Tick gieriger als die Konkurrenz.

Wer die 90 Minuten gegen den Wuppertaler SV verfolgt und die Rettungs-Einlagen in Flug-Manier von Felix Herzenbruch gesehen hat, der wird wissen, was gemeint ist: RWE wirft sich in jeden Zweikampf, in jeden Ball rein, um endlich die große Sehnsucht der Fußballstadt Essen zu stillen und in den bezahlten Fußball zurückzukehren.

Noch einmal: Die Saison ist noch einige Monate lang. Doch der Optimismus der Essener Fans dürfte in den letzten Jahren nie so groß gewesen sein wie jetzt. Spätestens nach dem Sieg gegen Wuppertal.