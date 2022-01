"Sache der Qualität": RWO-Trainer Terranova hadert mit bitterer Pleite

Rot-Weiß Oberhausen lässt im Aufstiegskampf der Regionalliga-West wichtige Punkte liegen. Kleeblatt-Coach Mike Terranova bemängelt die Qualität seiner Mannschaft.

„Am Ende ist es auch eine Sache der Qualität, das muss man so klar sagen“, bilanzierte ein sichtlich enttäuschter Mike Terranova nach dem Abpfiff in Köln. Seine Mannschaft war aufgrund von großen Personalsorgen der Domstädter als haushoher Favorit angereist und stand am Ende, als die Zeichen längst auf Unentschieden standen, dann doch noch als Verlierer da. Die Partie ging mit 0:1 verloren.

„Dass das Tor so spät fällt, ist natürlich sehr bitter“, kommentierte der 45-Jährige den Siegtreffer von Ricardo Henning. Der Abwehrspieler markierte in der 89. Minute den goldenen Treffer des Tages und mutierte damit zum Matchwinner.

„Köln hat es uns in dieser Situation gut vorgemacht. Ein einfacher Ball in den Rückraum, der trifft den Ball dann gut und so verlierst du dieses Spiel“, erklärte Terranova und verwies dabei auf die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft: „Wir hatten überhaupt keine Ballruhe, haben keine vernünftigen Bälle hinter die Kette bekommen und so erspielst du dir dann keine Chancen in dieser Liga. Eigentlich haben wir zur Not auch Schützen, die es aus der zweiten Reihe probieren können, aber dazu kam es ja überhaupt nicht.“

Mark Zimmermann, Trainer der Kölner U21, hatte hingegen jeden Grund zur Freude und fand lobende Worte für seine Schützlinge. „Gegen Rot-Weiß Oberhausen, die ja berechtigte Ambitionen haben, so aufzutreten, mit diesem Kader. Riesen-Kompliment. Die Ausfälle haben uns hart getroffen, deswegen kann ich bei unserem Spielermaterial derzeit nicht von Eingespieltheit reden“, betonte Zimmermann die angespannte Personalsituation.

Er fügte hinzu: „Der Punkt wäre schon großartig gewesen, aber meine Jungs haben dann irgendwie noch die zweite Luft bekommen und sich mit dem Lucky Punch für einen großen Fight belohnt.“

Seine Mannen festigten mit dem Sieg über RWO den siebten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Der Abstand auf den SV Rödinghausen beträgt bei einem Spiel mehr nun sieben Punkte.