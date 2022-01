Angreifer Evangelos Skraparas hat zwei große Ziele: Der 30-Jährige möchte in die 1. Liga Thailands aufsteigen und danach in die Regionalliga West zurückkehren.

Vor über fünf Wochen berichtete RevierSport, dass der gebürtige Remscheider Evangelos Skraparas seinen Vertrag beim thailändischen Zweitligisten MOF Customs United auflösen möchte und einen Wechsel zurück in die Regionalliga West anpeilt, wo er für den FC Kray, den Bonner SC und Wegberg-Beeck in der Vergangenheit in 27 Partien an sechs Treffern (drei Tore, drei Vorlagen) direkt beteiligt war.

Mein Ziel ist es, dass ich gemeinsam mit Udon Thani FC den Aufstieg schaffe. Danach hat sich mein Wunsch nicht verändert: Ich würde gerne wieder zurück in die Regionalliga wechseln, speziell in die West-Staffel. Im Winter hat sich dort nichts ergeben, was für mich attraktiv gewesen wäre. Evangelos Skraparas über seine Zukunft.

Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Denn: Der Regionalliga-Traum ist vorerst geplatzt! Er gab zwar Interessenten, aber nicht von den Top-Klubs. Deswegen ist der 30-jährige Stürmer innerhalb der zweiten thailändischen Liga gewechselt und hat sich dem Tabellendritten Udon Thani FC angeschlossen. Ein Verein, der unbedingt in die 1. Liga aufsteigen möchte.

"Ich möchte unter professionellen Bedingungen arbeiten. Das kann ich bei meinem neuen Klub. Mein Ziel ist es, dass ich gemeinsam mit Udon Thani FC den Aufstieg schaffe. Danach hat sich mein Wunsch nicht verändert: Ich würde gerne wieder zurück in die Regionalliga wechseln, speziell in die West-Staffel. Im Winter hat sich dort nichts ergeben, was für mich attraktiv gewesen wäre. Die Top-Vereine, die auch unter sehr guten Bedingungen arbeiten, hatten wohl keinen Bedarf auf der Stürmer-Position", erklärte Skraparas gegenüber RevierSport.

Deutschland, Griechenland, Rumänien, Vietnam, Australien, Kambodscha, Thailand – in diesen sieben Ländern spielte Skraparas bereits in seiner Seniorenkarriere und ist ein echter Weltenbummler. In der Jugend wurde der beidfüßige Angreifer unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen, dem 1. FC Köln und Wuppertaler SV ausgebildet. Dort spielte er in der höchsten deutschen Juniorenklasse. Nun gilt sein voller Fokus dem neuen Arbeitgeber in Thailand. "Ich habe viel Erfahrung sammeln können und bin mit 30 im besten Fußballeralter. In der Rückrunde möchte ich mit Toren und Vorlagen auf mich aufmerksam machen", betonte der 1,91-Meter-Mann.