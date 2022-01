RWE: Jörn Nowak über Transfers, Neidhart-Vertrag, Grote und RWO

Vor dem Regionalliga-West-Kracher zwischen Essen und Wuppertal hat auch Jörn Nowak auf der Spieltags-Pressekonferenz zu verschiedenen Themen Stellung bezogen.

Jörn Nowak (35), Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, über...

... mögliche Transfers bis Ende Januar: "In den letzten Tagen des Transferfensters kann immer etwas passieren kann. Aber unsere Bewertung des Kaders hat nichts mit den anstehenden Topspielen gegen Wuppertal und bei Fortuna Köln zu tun. Wir haben absolutes Vertrauen in den Kader. Wir gehen mit einem Vorsprung in die Rückrunde. Wir haben keinen Grund, aktuell etwas zu ändern."

... die Personalie Dennis Grote und eine mögliche Vertragsauflösung:

"Wir stehen aktuell im Austausch mit seinem Berater. Der Ball liegt bei Dennis. Es geht immer nur um das große Ganze, um Rot-Weiss Essen. Deshalb haben wir so und nicht anders entschieden. Wir haben die absolute Qualität und Struktur in der Mannschaft, ohne Dennis erfolgreich zu sein. Es ist keine Frage von Erfahrung oder Alter. Es geht immer nur um Qualität. Letztes Jahr ist der BVB II aufgestiegen, ohne alte Spieler. Zumindest waren nicht viele dabei."

... eine vorzeitige Vertragsverlängerung von Christian Neidhart:

"Unser Ziel ist ganz klar die 3. Liga. Wir wollen dorthin und Christian will dorthin zurück. Wir sind hier gemeinsame einen klaren Weg angetreten. Über alles andere unterhalten wir uns, wenn es so weit ist."

... die Spielabsagen wegen positiven Corona-Fällen:

"Corona wird ein Thema in der Restrunde sein. Die Frage wird sein: wer geht am besten mit Englischen Wochen um? Wir können die Uhr danach stellen, wann es den nächsten Klub erwischt. Ich habe aber keine Befürchtungen, dass die Spielzeit unter- oder abgebrochen wird. Wir werden die Saison zu Ende spielen. Da bin ich mir sicher."

... das Aus für das Oberhausener DFB-Nachwuchsleistungszentrum:

"Es ist eine traurige Nachricht. Die Jugendarbeit liegt mir am Herzen und war, ist für mich immer wichtig. Wir haben damals in Oberhausen viel Zeit, große Mühen investiert, um diesen Stern vom DFB zu erhalten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es absolut nachvollziehbar, dass RWO die Zertifizierung nun aufgibt. Die Forderungen des DFB werden in diesem Bereich immer mehr. Als kleinerer Verein kommt man da in die Zwickmühle. Ich bin aber gespannt, wie RWO das löst. Es geht ja vor allem auch um die jüngeren Mannschaften, die aktuell in den NRW-Nachwuchsrunden spielen. Ich weiß nicht, wie das in Oberhausen dann ab dem 1. Juli 2022 weitergeht. Bei Rot-Weiss Essen ist so ein Schritt, den RWO getätigt hat, überhaupt kein Thema. Im Gegenteil: Wir investieren noch mehr, um die Infrastruktur im Nachwuchsleistungszentrum zu verbessern, zu optimieren und Talente an die Erste Mannschaft heranzuführen."