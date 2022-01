Zwölf Spiele, acht Tore: Gladbach II verleiht Talent ins Ausland

Borussia Mönchengladbach hat einen hoffnungsvollen U23-Spieler ins Ausland verliehen. Er wird die nächsten sechs Monate in Belgien auflaufen.

Borussia Mönchengladbach leiht Torben Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen aus. Der zum Ende dieser Saison auslaufende Vertrag des 22 Jahre alten Offensivspielers wurde zudem bis Juni 2024 verlängert.

In der Hinrunde absolvierte Müsel zwölf Begegnungen für die U23-Mannschaft in der Regionalliga West und erzielte dabei acht Tore. Im Heimspiel der Fohlen-Elf gegen Greuther Fürth am 12. Spieltag durfte Müsel zudem weitere Bundesliga-Luft schnuppern. Beim 4:0-Sieg wurde der Offensivakteur in der 86. Minute für Jonas Hofmann eingewechselt.

"Torben hat nach langwierigen Verletzungen in dieser Saison eine richtig gute Entwicklung genommen und benötigt nun Spielpraxis auf hohem Niveau. Die soll er in den nächsten Monaten in der belgischen Jupiler League bekommen. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Eupen", wird Borussias Sportdirektor Max Eberl auf der Gladbacher Homepage zitiert.

Müsel wechselte im Sommer 2018 vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein und kam in seiner ersten Saison in 30 Regionalliga-Spielen für Borussias U23 zum Einsatz und erzielte dabei acht Treffer. In der darauffolgenden Spielzeit erlitt Müsel eine langwierige Knieverletzung, die ihn zu einer langen Pause zwang. Erst am 28. Spieltag der Regionalliga West gab Müsel am 8. März 2020 sein Comeback, ehe die Regionalliga-Saison aufgrund der Corona-Pandemie zunächst unter- und später abgebrochen wurde.