RWE: Testspiel gegen Drittligisten - ohne Zuschauer

Rot-Weiss Essen wollte in dieser Woche gegen einen Oberligisten und gegen einen richtig starken Gegner testen. Der Plan scheint aufzugehen.

Nach dem 1:2 gegen den SV Meppen und dem 4:1-Sieg bei der TSG Sprockhövel geht es für Rot-Weiss Essen am Samstag mit dem dritten Testspiel der laufenden Winter-Vorbereitung weiter.

"Wir suchen ab Donnerstag ein bis zwei Gegner. Dabei sollte im Bestfall ein starker Kontrahent dabei sein", betonte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak gegenüber RevierSport.

Der Wunsch des Sportchefs erfüllt sich. Nach dem souveränen Aufritt beim Oberligisten TSG Sprockhövel kommt es am Samstag zu einem echten Härtetest. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit testet der Regionalliga-West-Tabellenführer am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Viktoria Köln. Der abstiegsbedrohte Drittligist hat am Wochenende aufgrund von mehreren positiven Coronafällen beim FSV Zwickau spielfrei. Essens Probespieler Aaron Berzel, der bis zuletzt beim FC Viktoria unter Vertrag stand, wird dann nicht auf RWE treffen. Berzel wechselt nach RS-Informationen zum SC Verl.

Am 23. Januar 2022 (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es dann für Rot-Weiss Essen im Gipfeltreffen gegen den Wuppertaler SV dann wieder um wertvolle Regionalliga-West-Punkte.