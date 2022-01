Wuppertaler SV: Zwei Leistungsträger verlängern

Der Wuppertaler SV befindet sich noch bis zum Sonntag im Türkei-Trainingslager. Der Verein gab nun zwei Vertragsverlängerungen bekannt

Die beiden Abwehrspieler Durim Berisha (21) und Kevin Pytlik (24) haben beim Wuppertaler SV verlängert. Die Verträge des Defensiv-Duos wurden bereits vor dem Trainingslager unterzeichnet. Nach RS-Informationen habe beide Innenverteidiger - ligenunabhängig - bis zum Sommer 2023 unterschrieben.

"Wir freuen uns, dass wir zwei Leistungsträger halten können. Kevin Pytlik trägt das Emblem des WSV im Herzen, lebt den WSV und das nicht erst seit einem Jahr. Dass sich seine Entwicklung positiv darstellt, ist auch ein Verdienst unseres Trainerteams. Durim Berisha ist mit seinen 21 Jahren ein junger Spieler, der sich sehr gut entwickelt hat und sowohl fußballerisch als auch körperlich die besten Voraussetzungen mitbringt, seine Laufbahn weiterhin erfolgreich zu gestalten", erläutert Sportchef Stephan Küsters.

Durim Berisha: "Ich freue mich über das Vertrauen, das mir der Verein mit der Verlängerung geschenkt hat. Ich habe richtig Bock auf die kommenden Jahre beim Wuppertaler SV."

Kevin Pytlik: "Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung bei einem Verein, in dem ich wirklich sehr gerne spiele. Ich bin jetzt seit mehr als fünf Jahren beim WSV und werde in Rot-Blau dann in die sechste Saison gehen. Sportlich können wir als Mannschaft noch viel erreichen, und ich bin gerne Teil dieses Teams."

Dass der WSV mit nur 13 Gegentoren in 21 Spielen hinter Fortuna Köln (zwölf Gegentreffer) die beste Abwehr der Regionalliga West stellt, ist auch ein Verdienst des Duos Berisha/Pytlik. Berisha absolvierte 13 Begegnungen für den WSV und konnte gar zwei Tore erzielen. Er hat mit Wuppertal noch einiges vor, dass betonte er zuletzt noch gegenüber RevierSport. Pytlik hat gar 19 Mal in der laufenden Serie für den WSV verteidigt und dabei auch schon drei Torvorlagen vorzuweisen.