WSV-Abwehr-Ass: "Wir haben eine extrem geile Mannschaft"

Am Samstag (14 Uhr) reist der Wuppertaler SV zum SV Rödinghausen. Aktuell nicht wegzudenken aus der Mannschaft des Spitzenreiters: Abwehr-Ass Durim Berisha.

19 Spiele hat der Wuppertaler SV absolviert und liegt auf Platz eins der Regionalliga West. In den letzten elf Begegnungen des WSV stand auch Durim Berisha von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Zuvor war der Innenverteidiger verletzt.

"Ich kam aus Wiedenbrück voller Tatendrang nach Wuppertal. Es lief auch super. Aber leider habe ich mir dann im Trainingslager im Sauerland einen Muskelfaserriss zugezogen, der mich einige Wochen gekostet hat. Danach, als ich fit war, lief es für die Mannschaft sehr gut. Ich musste auf meine Chance warten", erzählt der 21-Jährige.

Und diese Gelegenheit, die sich für Berisha am 8. Oktober 2021 im Auswärtsspiel beim SV Lippstadt ergeben sollte, nutzt das Abwehr-Ass auch sofort aus. 2:2 spielte der WSV beim SVL, Berisha machte ein gutes Spiel und erzielte gar einen Treffer. Fortan sollte es für das Team von Trainer Björn Mehnert mit Berisha in der Startelf noch besser laufen: Die Bilanz seit Lippstadt: sechs Siege, drei Remis. Zuvor verbuchte der gebürtige Kosovare, der in Hagen aufgewachsen ist, zwei Einsätze gegen SV Straelen 814 Spielminuten) und VfB Homberg (65).

Als Hagener ist man automatisch ein Dortmunder. Durch meine Schalke-Vergangenheit habe ich aber auch ein Faible für S04. Komische Kombination, ist aber so (lacht). Durim Berisha

Dass er mit dem WSV auf Platz eins steht, scheint den Ex-Wiedenbrücker gar nicht so sehr zu überraschen. "So eine Situation hatte ich zuletzt in der Jugend. Es ist schon ein tolle Gefühl, wenn man auf die Tabelle schaut. Es bestätigt die Leistung im Training und in den Spielen. Man muss ehrlich sagen, dass der Zusammenhalt phänomenal ist. Wir haben schon eine extrem geile Mannschaft. So etwas habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt. Wir sind einfach gut", betont Berisha.

In Hagen aufgewachsen, in den Nachwuchsleistungszentren bei Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen gespielt: für welchen Ruhrpott-Klub schlägt eigentlich Berishas Herz? "Als Hagener ist man automatisch ein Dortmunder. Durch meine Schalke-Vergangenheit habe ich aber auch ein Faible für S04. Komische Kombination, ist aber so (lacht)", antwortet der Innenverteidiger.

Überhaupt ist Berisha ein Mensch, der stets gut gelaunt durchs Leben geht. Nur auf dem Platz ist das anders. "Da vollziehe ich eine Persönlichkeitsspaltung (lacht). Auf dem Rasen bin ich nicht mehr so nett", sagt er und ergänzt: "Die Stimmung in der Mannschaft ist sowieso überragend. Wir haben alle viel Spaß miteinander - auf und neben dem Platz. Jetzt haben wir noch zwei Spiele vor der Brust, dann gehen wir in die kurzen Ferien und greifen im neuen Jahr 2022 wieder an", verspricht Berisha.