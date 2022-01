Regionalliga: Schalke II mit Zuwachs - Köln II mit Abgang

Die U23-Reserve des FC Schalke hat einen neuen Spieler am Freitag vorgestellt - der sich zuvor schon selbst via Instagram präsentierte. Derweil verlor die U21 des 1. FC Köln einen Mann.

Nelson Amadin wechselt mit sofortiger Wirkung zur U23-Mannschaft des FC Schalke 04 von Chef-Trainer Torsten Fröhling. Der 21-Jährige war zuletzt vereinslos, davor stand er beim niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht unter Vertrag.

Amadin hatte sich schon am Freitagmorgen via Instagram als Schalke-Spieler präsentiert - RevierSport berichtete. Nun kam auch die offizielle Mitteilung des Vereins.

Köln verleiht 18-jähriges Talent in die 2. Bundesliga

Derweil hat die U21 des 1. FC Köln einen Abgang Richtung 2. Bundesliga bekanntgegeben. Jens Castrop verlässt den 1. FC Köln auf Leihbasis. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Nürnberg. In der laufenden Regionalliga-Saison bestritt der Deutsch-Südkoreaner, der im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, 15 Spiele und erzielte dabei zwei Treffer.

"Jens gehört zu unseren Top-Talenten und besitzt dementsprechend eine gute Perspektive für den Lizenzbereich. Er hat sich in den letzten Monaten im Training bei den Profis gut präsentiert, das Wichtigste ist jedoch Spielpraxis auf hohem Niveau. In Nürnberg kommt er in ein Umfeld, wo er die Chance hat, den nächsten Schritt zu machen und im Profibereich zum Einsatz zu kommen", wird Jörg Jakobs, sportlicher Verantwortlicher in Köln, auf der FC-Homepage zitiert.

Castrop wechselte im Sommer 2015 von Fortuna Düsseldorf zum 1. FC Köln und durchlief seither alle Nachwuchsteams. Bereits im Laufe der Saison 2018/19 wurde er in die U17 hochgezogen, kam auf dem Weg zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft 14-mal zum Einsatz. In dieser Saison spielte der Junioren-Nationalspieler neben den 15 Einsätzen in der Regionalliga-West (zwei Tore), auch in der U19 und repräsentierte den FC bei der ersten Teilnahme der Vereinsgeschichte in der UEFA Youth League gegen Genk (zwei Einsätze).