RWE: Trotz vier Corona-Fällen - Meppen-Test nicht gefährdet

Der SV Meppen hat aktuell vier positive Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft zu beklagen. Ein Testspiel wurde abgesagt, doch in Essen wird am Samstag gespielt.

Am Dienstag, 4. Januar 2022, startete Drittligist SV Meppen in die Vorbereitung. Trainer Rico Schmitt musste auf vier Spieler verzichten, die sich nach positiven Corona-Tests in Quarantäne befinden.

Trotzdem wurde am Donnerstag ein Testspiel gegen den FC Groningen bestritten. 1:1 trennte sich der Drittligist vom holländischen Erstligisten. Am Samstag (16 Uhr, RevierSport-Liveticker) testet dann der Tabellen-Dritte der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen.

Meppens Geschäftsführer Roland Maul erklärt gegenüber RevierSport: "Die Groningen- und Essen-Spiele waren schon lange geplant. Die Ahlen-Partie haben wir auf dem kurzen Dienstweg mit meinem alten Kumpel Andreas 'Zimbo' Zimmermann vereinbart. Wir haben gesagt, dass wir das machen, wenn alles passt. Aber die Situation ist nun mal so wie sie ist und deshalb mussten wir absagen. Ahlen wäre ja am Dienstag gewesen und am Samstag spielen wir schon um Ligapunkte in Kaiserslautern. Da wollen wir kein Risiko eingehen."

Obwohl die Personallage der Meppener aufgrund der Corona-Fälle und angeschlagener Spieler sehr dünn ist, wird das Spiel über die Bühne gehen. Gegen Groningen fehlten jedenfalls Luka Tankulic, Marcus Piossek, Willi Evseev, Morgan Faßbender und Richard Sukuta-Pasu. Diese Spieler werden wohl auch in Essen fehlen. Dazu gesellt sich noch Jonas Fedl, der sich gegen Groningen verletzte. Jedoch verriet Geschäftsführer Roland Maul gegenüber RS, dass drei von vier Spielern, die sich in der Quarantäne befanden, wieder im Training sind. "Ob die Jungs in Essen zum Einsatz kommen, werden wir kurzfristig entscheiden", sagt Maul.

Rot Weiss Ahlen sucht Ersatzgegner für SV Meppen

Derweil sagte der SV Meppen ein Testspiel für den kommenden Dienstag, 11. Januar, bei RWE-Ligakonkurrent Rot Weiss Ahlen ab. "Das ist für unsere Vorbereitung ein richtiger Rückschlag, weil es der stärkste Gegner gewesen ist. Sehr schade", bedauert Ahlens Trainer Andreas Zimmermann die Absage. Nun sind die Ahlener auf der Suche nach einem Testspielgegner. "Falls ein höherklassiger Verein noch Kapazitäten freihat und spielen möchte, darf man sich gerne bei mir melden", bittet RWA-Manager Joachim Krug. Er weiß aber auch, dass einige Vereine schon bald wieder im Spielbetrieb oder Vereine aus der Oberliga noch gar nicht wieder im Training sind. "Es wird schwer werden, einen adäquaten Ersatz für Meppen zu finden." RWE hat da mehr Glück: Der SV Meppen wird am Samstag an der Hafenstraße vorbeischauen.