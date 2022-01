RWE: Darum hat auch Neidhart seinen Anteil am Lauf des SV Meppen

Am Samstag (16 Uhr, RevierSport-Liveticker) testet Rot-Weiss Essen gegen den SV Meppen. Am Montag geht es dann in den Flieger in Richtung Türkei-Trainingslager.

Wenn das Testspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Meppen am Samstag (16 Uhr, RevierSport-Liveticker) ansteht, dann wird auch der Pulsschlag bei Christian Neidhart etwas steigen. Auch, wenn es nur ein freundschaftlicher Vergleich ist und dieser gar unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, verbindet der Essener Erfolgstrainer doch immer etwas besonderes, etwas schönes mit dem SV Meppen. Sieben Jahre - von Sommer 2013 bis 2020 - arbeitete der gebürtige Braunschweiger im Emsland - und das äußerst erfolgreich. Er stieg mit Meppen in die 3. Liga auf und spielte auch dort eine gute Rolle, so dass Rot-Weiss Essen anklopfte und Neidhart sich zur Saison 2020/2021 vom SVM verabschiedete. Aktuelle Meppener Spitzenmannschaft trägt auch die Handschrift von Neidhart Meppen spielt nach einer schlechteren Serie in der vergangenen Saison wieder eine richtig gute Rolle und rangiert auf einem sehr überraschenden dritten Tabellenplatz. Auch ein Verdienst von Neidhart. Warum? Weil er es war, der eine Reihe aktueller wichtiger Spieler wie Erik Domaschke, Steffen Puttkammer, Thilo Leugers, Yannick Osée, Luka Tankulic, Rene Guder, Wilhelm Evseev oder Florian Egerer einst nach Meppen holte oder mit ihnen erfolgreich zusammenarbeitete. Sie haben 36 Punkte, 45 Zähler sind das ausgegebene Ziel vom Trainer. Das habe ich in einer Zeitung gelesen. Ich bin gespannt, was nach Erreichen der 45er-Marke passiert und drücke dem Verein die Daumen. Christian Neidhart . "Es war eine besondere Zeit, die ich immer in meinem Herzen tragen werde. Schade, dass das Testspiel ohne Zuschauer stattfindet. Ich bin mir sicher, dass einige Meppener auch gekommen wären", sagt Neidhart vor dem Wiedersehen vieler bekannter Gesichter. Und was sagt er zur laufenden Saison seines Ex-Klubs? "Das ist natürlich überragend. Sie spielen aus einer sehr geordneten Grundordnung einen erfolgreichen Fußball. Wenn die ersten Wochen des Jahres erfolgreich bleiben, dann ist dem SV Meppen alles zuzutrauen. Sie haben 36 Punkte, 45 Zähler sind das ausgegebene Ziel vom Trainer. Das habe ich in einer Zeitung gelesen. Ich bin gespannt, was nach Erreichen der 45er Marke passiert und drücke dem Verein die Daumen." In dieser Woche hat der SV Meppen noch dem holländischen Erstligisten FC Groningen ein 1:1-Remis abgetrotzt. "Das ist für uns ein richtig guter Gegner. Aber auch Meppen hat einige personelle Probleme. Zudem ist es eben nur ein Testspiel, in dem auch wir unseren Jungs die Gelegenheit geben werden, sich gegen einen guten Gegner zu präsentieren. Ich freue mich auf diesen Vergleich", sagt Neidhart.

Zur Startseite