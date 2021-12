1. FC Köln II: Kapitän beendet Karriere und erhält Bundesliga-Job

Die U21-Regionalliga-Reserve des Bundesligisten 1. FC Köln muss in der Restrunde auf ihren Kapitän verzichten. Er beendet seine Karriere und wird nun in der Bundesliga arbeiten.

Der 1. FC Köln und Teammanager Denis Lapaczinski gehen in Zukunft getrennte Wege. Der Grund: Der Ex-Profi ist nicht gegen Corona geimpft. Dem Verein gefällt diese Einstellung nicht, zumal Lapaczinski als Teammanager täglichen Kontakt zur Mannschaft, die zu 100 Prozent durchgeimpft ist, hat. Das berichten die Bild-Zeitung und der Express. Der Bundesligist hat sich offiziell noch nicht zu dieser Personalie geäußert.

Derweil berichten die Boulevardblätter, dass die Nachfolge für den 40-jährigen Lapaczinski bereits geklärt sei. Marius Laux soll ab dem 1. Januar 2022 neuer Teammanager beim 1. FC Köln werden.

Marius Laux absolvierte 386 Begegnungen für den 1. FC Köln II

Vor rund zwei Wochen gab der 35-Jährige bekannt, dass er nach 386 Pflichtspielen für den 1. FC Köln II seine aktive Laufbahn beenden wird, um einen neuen Job anzutreten. Nun dürfte bekannt sein, was Laux machen wird. Er bleibt dem 1. FC Köln erhalten - als Teammanager der Bundesligamannschaft. Laux hat ein abgeschlossenes Master-Studium im Sportmanagement und die Trainer-B-Lizenz vorzuweisen.

Laux spielt seit 2001 für den 1. FC Köln. Zwischen 2009 und 2013 spielte er noch für Kickers Offenbach und den 1. FC Saarbrücken, bevor er im Sommer 2013 zum "Effzeh" zurückkehrte. Seitdem spielt er in der U21-Mannschaft der Kölner und war in den vergangenen Jahren auch Kapitän des Teams. In der laufenden Serie kommt er auf 15 Einsätze.