SV Lippstadt: Klub bindet Erfolgsgaranten langfristig

Der SV Lippstadt 08 und Sportdirektor Dirk Brökelmann haben sich auf eine Vertragsverlängerung des ursprünglich bis 2023 datierten Vertrags geeinigt.

Dirk Brökelmann hat sein Arbeitspapier beim SV Lippstadt 08 vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Der 48-jährige Familienvater ist mit einer kleinen Unterbrechung bereits seit 2009 für den SV Lippstadt 08 im Amt und war in dieser Zeit als Sportlicher Leiter und Sportdirektor für den Aufstieg in die Oberliga, die Teilnahme am DFB-Pokal, den zweifachen Aufstieg in die Regionalliga und den wiederholten Klassenerhalt in der Regionalliga verantwortlich. Aktuell rangiert der SVL auf einem guten 10. Tabellenplatz.

Dirk Brökelmann (48) kam 2009 vom Delbrücker SC zum SV Lippstadt 08. 2012 nahm sich der Sportdirektor eine dreimonatige Auszeit vom Fußball. Bereits jetzt ist Brökelmann, der dienstlängste sportliche Mitarbeiter der Vereinsgeschichte.

"Dirk leistet seit Jahren unter schwierigen finanziellen Bedingungen eine fantastische Arbeit. Diese Saison ist das beste Beispiel. Im vergangenen Sommer haben uns nach einer schwierigen Spielzeit etliche Stammspieler verlassen und dennoch hat er es geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die eine hervorragende Hinrunde gespielt hat. Es verwundert daher auch nicht, dass seine Arbeit das Interesse von anderen Vereinen bis hin zur 2. Bundesliga weckt", freut sich Thilo Altmann, Präsident des SV Lippstadt. Im vergangenen Sommer hatte RevierSport berichtet, dass Brökelmann beim SV Wehen Wiesbaden ein Kandidat auf den Sportchef-Posten war. Zuvor hatte Christian Hock die Hessen nach vielen Jahren verlassen.

Brökelmann blieb beim Regionalligisten aus Lippstadt und wird es auch in Zukunft - zumindest bis Sommer 2025 - tun. Brökelmann: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen, welches mir beim SVL entgegengebracht wird und freue mich sehr auf die kommenden Jahre am Bruchbaum. Ich arbeite hier mit viel Freude und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unseren eingeschlagenen Weg der Entwicklung weitergehen."