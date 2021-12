SV Lippstadt: Ausleihen sind ein Thema - Verstärkungen auch

Der SV Lippstadt überwintert auf dem zehnten Tabellenplatz. Kein Wunder, dass Sportchef Dirk Brökelmann ein positives Zwischenfazit zieht.

Dirk Brökelmann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir sind natürlich absolut damit einverstanden, wie die bisherige Saison verlaufen ist. Der SV Lippstadt steht auf Platz zehn. Das ist eine tolle Leistung. Wir haben vor der Serie einen großen Umbruch vollzogen. Wir konnten zum Glück schnell erkennen, dass sich der Kader zügig zusammenfindet. Zwischenzeitlich gab es eine kleine Delle, aber die haben wir dann auch schnell und gut in den Griff bekommen. Nochmal: Wir spielen eine gute Serie."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Es sind Veränderungen durchaus möglich. Wir haben auch mit einigen Jungs gesprochen, ob eine Ausleihe eventuell Sinn macht. Die Spieler, die es betrifft, sind darüber informiert. Vielleicht werden wir dann den Kader auch mit ein oder zwei Leuten verbessern. Wir schauen, was auf dem Markt möglich ist."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen die Leistungen bestätigen und stabilisieren. Es kann gerne weiter so gehen."

… die Vorbereitung (Trainingsstart, Trainingslager, Testspiele):

"Wir werden am 4. Januar starten und kein Trainingslager beziehen. Wir haben für die Vorbereitung zwei Testspiele geplant. Am 8. Januar gegen Finentrop-Bamenohl und am 15. Januar gegen den SC Paderborn U23."