An der Tabellenspitze der Regionalliga West wird der Fünf- immer mehr zum Vierkampf. Im Keller hat der FC Schalke 04 II einen wichtigen Sieg verpasst.

Der Wuppertaler SV hat gegen Rot Weiss Ahlen einen absoluten Kantersieg herausgeschossen und Tabellenplatz zwei untermauert. Durim Berisha (10.), Roman Prokoph (18.), Felix Backszat (45.) und wieder Prokoph (49.) schossen den 4:1 (3:0)-Erfolg heraus. Auf Gästeseite erzielten David Mautovic (56.) und Gianluca Marzullo (89.) nur zwei Ehrentreffer.

In Münster kam der SC Preußen Münster nicht über ein Remis gegen Borussia Mönchengladbach II hinaus. Nicolai Remberg brachte den Aufstiegskandidaten zunächst auf Kurs (63.), doch Michel Lieder gelang in der 85. Minute der Ausgleich. Nach dem 1:1 (0:0) liegt erstmal nur noch der WSV in direkter Schlagdistanz zu RWE.

Rot-Weiß Oberhausen verliert die Tabellenspitze dagegen vorerst aus den Augen. Gegen den SC Wiedenbrück gab es eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Lukas Demming hatte de Tabellensechsten nach 19 Minuten in Führung gebracht, ehe Shaibou Oubeyapwa kurz darauf ausgleichen konnte (24.). Said Harouz hatte jedoch das letzte Wort und erzielte in der 72. Minute den Wiedenbrücker Siegtreffer.

Im Keller hat der KFC Uerdingen doch noch einen Punktgewinn gefeiert. Gegen den Bonner SC gab nach Toren von Luis-Felipe Montero (21.) und Charles Atsina (76.) trennten sich beide Teams 1:1 (0:1).

Dazu gab es gleich zwei weitere Kellerduelle. Der FC Schalke 04 II hat bei Alemannia Aachen trotz des Treffers von Bleron Krasniqi (71.) einen enorm wichtigen Auswärtserfolg verpasst. Die Alemannia kam durch Marcel Damaschek noch zum Ausgleich (77.) und 1:1 (0:0)-Endstand.