RL West: RWO-Fans dürfen nicht zum KFC Uerdingen

Zum Rückrundenstart beim KFC Uerdingen muss Rot-Weiß Oberhausen auf seine Fans verzichten. Gästezuschauer sind am Samstag nicht erlaubt.

Zum Auftakt in die Rückrunde der Regionalliga West gastiert Rot-Weiß Oberhausen am Samstag beim KFC Uerdingen (11. Dezember, 14 Uhr). Wie gewohnt, findet auch dieses Heimspiel der Krefelder im Stadion Velbert statt. Allerdings müssen die Oberhausener bei dem Gastspiel auf die Unterstützung des eigenen Anhangs verzichten. Denn Gästefans sind in Velbert nun nicht mehr erlaubt. Das teilte RWO am Montag mit.

Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung, die seit dem 3. Dezember in Kraft ist, sind Stehplätze im Stadion Velbert derzeit nicht gestattet. Auf der Sitztribüne im Stadion sei eine vernünftige Trennung der einzelnen Fangruppierungen demnach nicht möglich. RWO-Fans können das Spiel aber natürlich im RevierSport-Liveticker verfolgen.

Hinspiel war eine deutliche Sache für RWO

Für die Kleeblätter ist das Fernbleiben der eigenen Gästefans natürlich bitter. Um den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren, brauchen die Oberhausener dringend weitere Siege und dürfen sich beim Schlusslicht auf keinen Fall einen Ausrutscher erlauben. Zuletzt gewann RWO dreimal in Serie. Das Hinspiel im August am ersten Spieltag war eine enorm klare Sache. 6:0 gewann die Mannschaft von Mike Terranova damals, Sven Kreyer (2x), Anton Heinz, Nico Buckmaier, Maik Odenthal und Huseyin Bulut erzielten damals die Treffer.

Beim Gastspiel in Uerdingen beziehungsweise in Velbert wird auch Fabian Holthaus den Oberhausenern nicht helfen können. Der Leistungsträger, der im defensiven Mittelfeld spielt, hat sich beim jüngsten 3:1-Sieg über den Bonner SC einen Muskelfaserriss zugezogen. Für den 26-Jährigen ist das Spieljahr 2021 damit beendet. Holthaus stand abgesehen von der Partie gegen den SV Straelen immer in der Startelf der Kleeblätter.