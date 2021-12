RWO: Teuer bezahlter Sieg - Leistungsträger beendet Jahr 2021

Rot-Weiß Oberhausen gewann am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen den Bonner SC. Diesen Sieg bezahlte RWO teuer. Das Spieljahr ist für einen Leistungsträger gelaufen.

Schon vor dem 3:1-Sieg gegen den Bonner SC musste Rot-Weiß Oberhausen zwei personelle Rückschläge hinnehmen. Defensivspezialist Tanju Öztürk und der zuletzt formstarke Jan-Lucas Dorow meldeten sich kurzfristig krankheitsbedingt ab. Sie sollen aber schon in dieser Woche wieder einsteigen.

Das wird Fabian Holthaus nicht mehr können. Der 26-Jährige musste bereits nach neun Spielminuten für Adam Lenges ausgewechselt werden. Am Montag dann die Diagnose: Er zog sich einen Muskelfaserriss zu. Für den Leistungsträger im Oberhausener Team ist das Fußballjahr 2021 damit gelaufen.

RWO muss nun beim Schlusslicht KFC Uerdingen (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) und eine Woche später zum Jahresabschluss gegen den SC Wiedenbrück (Samstag, 18. Dezember, 14 Uhr, RS-Liveticker) ohne den defensiven Mittelfeldspieler auskommen.

Holthaus war vor der Saison vom FC Viktoria Köln an die Lindnerstraße gewechselt und stand in dieser Saison - bis auf die Begegnung gegen Straelen, die er angeschlagen verpasste - in jedem Spiel von Beginn an auf dem Rasen. "Er nimmt bei uns natürlich eine wichtige Rolle ein und wird uns fehlen. Aber wir haben auch gute Jungs dahinter, die auf ihre Chance lauern und sie nun bekommen werden. Wir wollen auch in den letzten beiden Spielen in diesem Jahr erfolgreich sein", betont Trainer Mike Terranova.