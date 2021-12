Regionalliga: Daniel Zillken wieder zurück beim Bonner SC

Der früherer Cheftrainer Daniel Zillken ist ab Mittwoch neuer Geschäftsführer Sport beim Regionalligisten Bonner SC.

Daniel Zillken hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer Sport / Sportdirektor beim Bonner SC aufgenommen. Der Rekordtrainer des Fußball-Regionalligisten hat seinen Vertrag bei Viktoria Köln vorzeitig aufgelöst und seinen Fünf-Jahres-Vertrag beim BSC angetreten. Dieser wird durch Sponsoren realisiert. „Vorstand und Aufsichtsrat wollen damit die Professionalisierung des BSC auch in der Führung des Vereinsdurch die Verstärkung im hauptamtlichen sportlichen Bereich voranbringen“, sagt BSC-Vorstandsvorsitzender Professor Dirk Mazurkiewicz.

„Ziel ist es, die internen und sportlichen Strukturen nachhaltig zu stärken. Des Weiteren soll der Verein mit dieser strategischen Initiative mehr Planungssicherheit erhalten", betont BSC-Aufsichtsratsvorsitzender Michael Pieck.

Zillken über seine Rückkehr: „Ich bin froh, wieder zu Hause im Sportpark Nord zu sein und meine Arbeit schon heute an meiner alten Wirkungsstätte wieder aufnehmen zu können, um dort meine langjährige Erfahrung mit einbringen zu können. Unser aller Ziel muss es sein, alle Kräfte zu bündeln, damit der Klassenerhalt in der Regionalliga gesichert werden kann. Aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass die Bonner zusammenhalten, wenn es um was geht. Daher bitte ich alle Freunde und Fans, die Mannschaft tatkräftig zu unterstützen und noch enger zusammenzurücken. Wir werden jetzt die Planungen für die letzten Spiele in 2021, die kurze Winterpause und die verkürzte Rückrunde im Pennenfeld angehen.“