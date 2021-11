Gegen Ex-Verein: RWE startet ohne Simon Engelmann

Rot-Weiss Essen will sich am Samstag ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) die Tabellenführung zurückerobern. Dafür ist ein Sieg gegen den SV Rödinghausen vonnöten.

RWE hat nach vielen Wochen die Tabellenführung verloren. Vorerst, muss man sagen. Denn seit dem 1:0-Sieg des SC Preußen Münster vom Freitagabend gegen SC Wiedenbrück grüßt der SCP von der Tabellenspitze. Aber Rot-Weiss Essen kann mit einem Dreier am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den SV Rödinghausen die Tabellenführung zurückerobern.

"Ich erwarte, dass wir ein gutes Heimspiel hinlegen und unsere Tabellensituation festigen. Wir wollen da bleiben, wo wir aktuell sind. Dafür brauchen wir einen Sieg am Samstag", betonte Christian Neidhart vor dem Spiel. Er ergänzte, wie wichtig es sei, "als Tabellenführer in die Winterpause zu kommen. Es wäre ein tolles Gefühl, als Tabellenführer zu überwintern. Das ist für den Kopf sehr wichtig, auch, dass wir trotz der Widrigkeiten oben stehen. Im Januar kommen dann hoffentlich Daniel Heber, Oguzhan Kefkir, Michel Niemeyer und auch David Sauerland zurück. Dann sind wir noch ein Stück stärker."

Rot-Weiss Essen: Davari – Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch – Plechaty, Grote, Harenbrock , Dürholtz , Young – Janjic, Krasniqi. Davari – Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch – Plechaty, Grote, Harenbrock , Dürholtz , Young – Janjic, Krasniqi. Bank: Golz, Engelmann, Tarnat, Heim, Voelcke, Kourouma, Langesberg, Heuser, Kaiser. SV Rödinghausen: Tigges - Choroba, Flottmann, Wollf, Langer - Wiemann, Hoffmeier, Bravo Sanchez, Kurzen - Schaub, Kaiser. Bank: Weber, Kaba, Haupt, Riemer, Bornemann, Schmidt, Salman, Lee, Ercay. Schiedsrichter: Fabian Maibaum.

Gegen den SV Rödinghausen, eine Art RWE-Angstgegner, stehen die genannten Spieler noch nicht zur Verfügung. Überraschend - siehe Aufstellung - sitzt Simon Engelmann gegen seinen Ex-Klub, für den er drei Jahre auf Torejagd - 106 Spiele, 68 Treffer ging, auf der Bank. Erolind Krasniqi rückt dafür in die erste Elf. Ansonsten bleibt diese zum 1:1 in Beeck unverändert.

Rödinghausens Trainer Carsten Rump, der in zwei Monaten nur zwei Spiele mit dem SVR verlor, geht die Aufgabe in Essen selbstbewusst an und wittert die Chance auf einen Erfolg. "Münster kann RWE am Freitag die Tabellenführung nehmen. Wenn es so kommt, wird Essen das am Samstag im Hinterkopf haben. Sie haben da gegen uns einiges zu verlieren. Auch darin sehe ich unsere Chance", sagte er. Münster hat Essen zumindest für eine Nacht vom Thron gestoßen.