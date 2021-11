RWE: Sechs Niederlagen! Negative Bilanz gegen Rödinghausen

Erster gegen Siebter: Rot-Weiss Essen trifft am Samstag ab 13 Uhr (RevierSport-Liveticker) auf den SV Rödinghausen. Die Bilanz spricht für die Gäste.

Es gibt nicht viele Mannschaften in der Regionalliga West, gegen die Rot-Weiss Essen eine negative Bilanz im direkten Vergleich aufzuweisen hat. Eine davon ist der SV Rödinghausen.

14 Mal gab es bereits das Duell Essen gegen Rödinghausen beziehungsweise Rödinghausen gegen Essen. Die Bilanz: drei RWE-Siege, fünf Remis und sechs SVR-Erfolge. Tore: 17 zu 14 für Rödinghausen.

In der vergangenen Saison spielte RWE 1:1-Remis (Tore: Ba-Muaka Simakala und Daniel Heber) in Rödinghausen und besiegte die Ostwestfalen an der heimischen Hafenstraße mit 2:0 (Tore: Cedric Harenbrock und Simon Engelmann).

Die 14 bisherigen Aufeinandertreffen im Überblick:

29. September 2014: SV Rödinghausen - RWE 0:1

Tor: Studtrucker. Zuschauer: 2200.

27. März 2015: RWE - SV Rödinghausen 0:3

Tore: Siek, Bülter, Rüter. Zuschauer: 6100.

14. August 2015: RWE - SV Rödinghausen 1:1.

Tore: Windmüller - Siek. Zuschauer: 7200.

6. Februar 2016: SV Rödinghausen - RWE 0:0.

2. September 2016: RWE - SV Rödinghausen 0:1.

Tor: Bernhardt. Zuschauer: 6307.

11. März 2017: SV Rödinghausen - RWE 1:1.

Tore: Hutten - Bednarski. Zuschauer: 1610.

7. Oktober 2017: SV Rödinghausen - RWE 3:2.

Tore: Steffen, Bülter, Lunga - Platzek, Baier. Zuschauer: 1702.

7. April 2018: RWE - SV Rödinghausen 1:2.

Tore: Pröger - Bülter, März. Zuschauer: 5367.

28. Juli 2018: SV Rödinghausen - RWE 2:1.

Tore: Engelmann (2) - Becker. Zuschauer: 1905.

17. November 2018: RWE - SV Rödinghausen 2:0.

Tore: Wirtz (2). Zuschauer: 5167.

17. August 2019: SV Rödinghausen - RWE 1:1.

Tore: Engelmann - Kefkir. Zuschauer: 1830.

1. Februar 2020: RWE - SV Rödinghausen 0:2.

Tore: Engelmann, Pfanne. Zuschauer: 12113.

4. November 2020: RWE - SV Rödinghausen 2:0.

Tore: Harenbrock, Engelmann. Zuschauer: keine.

7. April 2021: SV Rödinghausen - RWE 1:1.

Tore: Simakala - Heber. Zuschauer: keine.