Sechs Pleiten in Folge: So will Gladbach II Fortuna Köln besiegen

Borussia Mönchengladbach II hat sechs Begegnungen in Folge verloren. Jetzt wartet ausgerechnet der SC Fortuna Köln, der zuletzt fünf Dreier in Serie einfuhr.

Es gab einige Experten vor der Saison, die die U23 von Borussia Mönchengladbach als die stärkste Nachwuchsmannschaft der Liga sahen. Doch dem ist aktuell nicht so. Sowohl die U21 des 1. FC Köln als auch die U23 von Fortuna Düsseldorf liegen vor den "kleinen Fohlen."

Ein Grund: Die jüngsten sechs Pleiten in Folge. "Aktuell stecken wir in einer Ergebniskrise, nicht aber in einer Leistungskrise", wehrt sich Borussias U23-Trainer Heiko Vogel. Er will lieber über die positiven Dinge während der Negativserie sprechen. "Das ist das Positive: Wir erspielen uns gegen jeden Gegner Möglichkeiten und strahlen Torgefahr aus. Das beweist, wie viel Potenzial in meiner Mannschaft steckt", betont Vogel.

Fortuna Köln hat eine enorme individuelle Klasse und steht zurecht da oben in der Tabelle. Wir wissen, was auf uns zukommt. Dennoch fahren wir natürlich nach Köln, um das Spiel zu gewinnen. Heiko Vogel

Allein die Effizienz vor dem gegnerischen Tor fehlt dem Nachwuchs des Bundesligisten aus Mönchengladbach aktuell. Die Vogel-Schützlinge blieben in drei der zurückliegenden sechs Saisonspiele ohne eigenen Torerfolg. In den übrigen drei Duellen trafen sie jeweils einmal. "Daran müssen wir arbeiten. Wenn ich aber sehe, wie sehr sich die Jungs im Training reinhängen und versuchen, immer noch eine Schippe draufzulegen, dann stimmt mich das sehr positiv. Die guten Leistungen im Training aber auch in den vergangenen Spielen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, den Bock bald umzustoßen", erzählt Fußballlehrer Vogel vor dem Duell mit Top-Team Fortuna Köln.

Mit 35 Punkten nach 16 Spielen belegt Fortuna Köln aktuell den vierten Tabellenplatz und zählte für Vogel bereits vor Saisonstart zu den heißen Meisterschaftskandidaten. "Fortuna Köln hat eine enorme individuelle Klasse und steht zurecht da oben in der Tabelle. Wir wissen, was auf uns zukommt. Dennoch fahren wir natürlich nach Köln, um das Spiel zu gewinnen", betont Vogel.