RWE: "Souveräner Sieg" soll mit U19-Spieler, ohne Bastians her

Rot-Weiss Essen empfängt nach dem enttäuschenden 1:1-Remis beim FC Wegberg-Beeck am Mittwoch (19.30 Uhr) TuS Fichte Lintfort im Niederrheinpokal.

Rot-Weiss Essen hat am vergangenen Spieltag in der Regionalliga West beim 1:1 beim FC Wegberg-Beeck wertvolle zwei Punkte liegen lassen. Der Auftritt der Essener war mit dem Spiel gegen Straelen wohl bis dato die schlechteste Saisonleistung.

Da kommt am Mittwoch in der 3. Runde des Niederrheinpokals ein Underdog wie TuS Fichte Lintfort gerade recht. Vielleicht eine Möglichkeit zur Frustbewältigung für die Rot-Weissen. Trainer Christian Neidhart erhofft sich jedenfalls einen sehr guten Auftritt. "Das primäre Ziel ist es, eine Runde weiterzukommen. Wir wollen schließlich den Pokal gewinnen. Daraus machen wir keinen Hehl", betont er.





Gegen den Landesligisten will der 53-jährige Fußballlehrer aber auch eine andere Performance als noch am Freitag in Beeck sehen. "Wir wollen die Zuschauer mitziehen und einen souveränen Sieg einfahren. Es werden Jungs spielen, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen. Sie sollen mir zeigen, dass sie spielen wollen. Ich kann auch verraten, dass U19-Verteidiger Mustafa Kourouma von Beginn an auflaufen wird", sagt Neidhart.

Nicht mit dabei werden derweil die fünf Langzeitverletzten Daniel Heber, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer und David Sauerland sein. Ins Lazarett gesellt sich vorerst auch Felix Bastians. "Er hat Schulterprobleme und wird geschont. Am Samstag gegen Rödinghausen hoffe ich, dass er uns wieder zur Verfügung steht", berichtet Neidhart.