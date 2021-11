RWO-Doppeltorschütze Boesen: „Habe lange darauf gewartet“

Beim 4:0-Sieg gegen Schalke II feierte RWO-Angreifer Vincent Boesen sein Startelf-Debüt für die Kleeblätter und steuerte gleich zwei Treffer bei.

Rot-Weiß Oberhausen ist nach dem souveränen 4:0-Heimsieg gegen die U23 des FC Schalke 04 wieder zurück in der Erfolgsspur. Nachdem die Mannschaft von RWO-Trainer Mike Terranova zuletzt im Spitzenspiel bei Preußen Münster eine 1:3-Niederlage einstecken musste, konnten sich die Kleeblätter nun wieder über einen Dreier freuen.

Maßgeblich beteiligt am Erfolg war RWO-Angreifer Vincent Boesen, der gegen die Knappen sein Startelf-Debüt feierte und gleich doppelt traf. Sein erster Treffer im Duell gegen die Königsblauen gelang ihm sogar schon nach rund 40 Sekunden. „Gerade nach dem Münster-Spiel in der letzten Woche wollten wir unbedingt gewinnen. Dass der Sieg dann so souverän - auch in der Höhe ausfiel - spricht für die Moral der Mannschaft. Wir haben es uns die ganze Woche vorgenommen, das Ding unbedingt gewinnen zu wollen“, freute sich Boesen.

Für ihn war die frühe Führung ein entscheidender Faktor, der den Weg zum Dreier ebnete: „Es war sehr wichtig in Führung zu gehen. Unabhängig davon, dass ich getroffen habe.“ Überhaupt war es das erste Spiel seit dem 9. Spieltag gegen Rot Weiss Ahlen, in dem RWO in Führung gehen konnte. Damals gewannen die Rot-Weißen zuhause - wie gegen Schalke - ebenfalls mit 4:0.

Boesen, der Mitte des Jahres vom Südwest-Regionalligisten SV 07 Elversberg an die Lindnerstraße wechselte, freute sich insbesondere über seinen Startelfeinsatz: „Ich musste schon relativ lange darauf warten. Aber wir haben natürlich mit Sven Kreyer einen überragenden Spieler, der es bisher super gemacht hat. Jetzt muss man abwarten, was in den nächsten Wochen ist. Aber ich denke, dass ich es relativ ordentlich gemacht habe.“

Abseits des sportlichen Geschehens äußersten sich Terranova und S04-Coach Torsten Fröhling zur Impfsituation ihrer Teams im Zusammenhang mit der wieder angespannteren Corona-Lage und einer möglichen 2G-Regelung auch für die Sportausübung. „Letztes Jahr gab es noch gar keine Impfung. Da haben wir die Saison auch durchgespielt und wurden regelmäßig getestet. Trotz Impfung wird jetzt immer noch getestet. Bei uns sind so gut wie alle Spieler geimpft. Die restlichen zwei, drei gehen am Montag zur Impfung“, erklärte Fröhling.

Bei RWO liegt die Impfquote jetzt schon bei 100 Prozent. „Ich habe da schon einen großen Wert drauf gelegt und bekomme jetzt auch meine dritte Impfung. Ich gehe immer vorweg. Das ist für mich persönlich wichtig, auch für den Kopf“, betonte Terranova.