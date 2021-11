RWE: So viele Karten stehen den Fans in Beeck zur Verfügung

Rot-Weiss Essen trifft am Samstag im Heimspiel auf die Sportfreunde Lotte. Danach geht es zum FC Wegberg-Beeck. Die Fans können schon ab Mittwoch für Beeck Karten kaufen.

Knapp zwei Wochen nach dem Gastduell bei Borussia Mönchengladbach II, das RWE mit 2:1 gewann, reist Rot-Weiss Essen wieder ins Grenzland. Diesmal geht es nicht in den Borussia-Park, sondern in den Kreis Heinsberg.

Am Freitag, den 19. November, empfängt der FC Wegberg-Beeck den Tabellenführer der Regionalliga West im Waldstadion Beeck, Anstoß der Partie ist um 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker). Eintrittskarten für den Gästeblock werden ab Mittwoch, 10. November (ab 14 Uhr), im Fanshop an der Hafenstraße erhältlich sein. Insgesamt entsandte der FC Wegberg-Beeck 1100 Karten nach Essen-Bergeborbeck. Das Waldstadion bietet 5000 Zuschauern Platz. Sollte RWE alle 1100 Tickets loswerden, dann wird der Gastgeber den Essenern weitere Karten zur Verfügung stellen.

RWE informiert: Wer das rot-weisse Team beim FCW unterstützen will, der kann sich im Fanshop an der Hafenstraße entweder eine Sitzplatz-Eintrittskarte zum Preis von 16 Euro inkl. VVK-Gebühr oder ein Stehplatz-Ticket zum Preis von 9,50 Euro inkl. VVK-Gebühr (ermäßigt: 7,50 Euro inkl. VVK-Gebühr) sichern. Die Abgabe von Sitzplatz-Karten ist auf maximal zwei Eintrittskarten pro Käufer beschränkt. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich.

Bilanz spricht ganz klar für Rot-Weiss Essen

Zehnmal trafen der FC Wegberg-Beeck und Rot-Weiss Essen bisher aufeinander. Die Bilanz: ein Sieg für Beeck, vier Remis, und fünf RWE-Erfolge. In der vergangenen Saison gewann RWE daheim mit 3:2 und in Beeck mit 2:0. Der Beecker Sieg datiert noch aus Zeiten der NRW-Liga. Am 25. April 2011 gewann der Gast in Essen mit 3:1. Doch die Rot-Weissen sollten sich nicht lange über diese Niederlage ärgern. Wenige Wochen später wurde der Aufstieg in die Regionalliga gefeiert. Seit der Saison 2011/2012 spielt Essen nun in dieser Liga. Um das Ziel Aufstieg zu erreichen, sollte auch ein Dreier in Beeck her. Doch zunächst einmal steht für Rot-Weiss die Aufgabe am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Lotte auf der Agenda.