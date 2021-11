KFC Uerdingen: Trainerkandidat saß in Velbert auf der Tribüne

Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen konnte am Samstag der starken Reserve von Fortuna Düsseldorf einen Punkt abtrotzen. Auf der Tribüne saß auch ein heißer KFC-Trainerkandidat.

Im Spiel eins nach der Freistellung des bisherigen Cheftrainers Dmitry Voronov präsentierte sich der KFC Uerdingen von seiner besseren Seite. 1:1 spielten die Krefelder gegen Fortuna Düsseldorf II. Knappe zehn Minuten haben nur zum zweiten Saisonsieg gefehlt. Leon Augusto (22.) brachte den KFC in Front, bevor Nicolas Hirschberger (81.) ausglich.

Unter den 694 Zuschauern im Stadion Velbert weilte auch Marcus John. Nach RevierSport-Informationen ist der 47-jährige A-Lizenzinhaber ein heißer Kandidat auf die Voronov-Nachfolge. "Ich kommentiere keine Gerüchte", war seine knappe Antwort auf RevierSport-Nachfrage.

Klar ist, dass KFC-Boss Damien Raths einen erfahrenen Trainer sucht, der sowohl die Regionalliga als auch die Oberliga kennt. Das betonte Raths unter der Woche gegenüber RevierSport. "Wir suchen einen erfahrenen Trainer, der die Liga, die Region kennt und viel Wert auf Disziplin legt. Wir haben die Saison mit einer sehr jungen Mannschaft und einem jungen Trainerteam angefangen. Die Mannschaft wurde seit Saisonbeginn mit erfahrenen Spielern verstärkt - wir denken, dass ein erfahrener Trainer hier insgesamt nochmal Impulse geben kann", sagte Raths. Zuvor hatte Eric van der Luer dem KFC abgesagt.

John passt zum KFC und könnte sich in Uerdingen verwirklichen

Das Uerdinger Anforderungsprofil scheint auf Marcus John zugeschnitten zu sein. Er trainierte den SV Straelen in der Regionalliga und war für den SC Düsseldorf-West sowie die SSVg Velbert in der Oberliga verantwortlich. Familienvater John, der als Co-Trainer auch schon die U19 von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen betreute, leistete sowohl in Velbert als auch Straelen gute Arbeit. Doch immer wieder mischten sich Oliver Kuhn als auch Hermann Tecklenburg in sportliche Dinge ein. In Krefeld könnte sich dagegen John als Trainer verwirklichen. Denn Raths ist als Geschäftsmann bekannt, der sich in sportliche Belange nicht einmischt.