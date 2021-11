Beim KFC Uerdingen läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Einer der Favoriten auf das Amt sagte dem Verein ab.

Damien Raths, erster Vorsitzender des KFC Uerdingen, hat aktuell alle Hände voll zu tun. Beim luxemburgischen Geschäftsmann steht ein Meeting nach dem anderen an. Nun ist er auch noch mit der Suche nach einem neuen Trainer beschäftigt. An Bewerbungen mangelt es nicht.

Doch zunächst einmal ging der KFC in die Offensive und wollte einen ehemaligen Uerdinger Trainer zurückholen. Das hatte RevierSport aus dem Krefelder Umfeld erfahren. Es handelte sich nämlich um Eric van der Luer.

Der 56-jährige Fußballlehrer, der in Maastricht geboren wurde, arbeitete schon zwischen Juli 2012 und März 2014 an der Grotenburg und wäre gerne zurückgekehrt. "Das Interesse von Damien Raths im Namen des KFC hat mich sehr geehrt. Ich habe den Verein natürlich immer noch im Herzen. Doch aufgrund meiner beruflichen Situation musste ich schweren Herzens absagen. Wir haben uns darauf verständigt im Kontakt zu bleiben und eventuell noch einmal in irgendeiner Rolle in Zukunft zusammenzukommen", erklärt van der Luer, der in Holland Lehrer und Trainer des Amateurklubs SV Argo ist, gegenüber RevierSport.

Wir suchen einen erfahrenen Trainer, der viel Wert auf Disziplin legt. Wenn er dazu noch eine KFC-Vergangenheit besitzt, wäre es eine tolle Kombination. Damien Raths

Unsere Redaktion hat am Mittwoch auch mit dem ersten Vorsitzenden des KFC, Damien Raths, über die laufende Trainersuche und die jüngsten Geschehnisse rund um die Grotenburg gesprochen.

Damien Raths über...

... die Trainersuche: "Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen und das auf den verschiedensten Wegen. Es ist, wie schon im Sommer bei den Spielern, sehr erstaunlich, wer alles sein Interesse signalisiert, um für den KFC Uerdingen zu arbeiten. Und das trotz der negativen Schlagzeilen aus der Vergangenheit und unserer aktuellen sportlichen Situation. Diese Bewerbungen zeigen auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

... Eric van der Luer als Kandidaten: "Das ist richtig. Wir haben uns mit Eric van der Luer beschäftigt. Er hat hier tolle Arbeit geleistet und ist im Umfeld sehr beliebt. Das hätten wir gerne gemacht. Aber er ist in den Niederlanden als Lehrer beschäftigt und kann das Traineramt beim KFC aufgrund seiner beruflichen Situation nicht antreten."

... das Anforderungsprofil des neuen Trainers: "Wir suchen einen erfahrenen Trainer, der die Liga, die Region kennt und viel Wert auf Disziplin legt. Wir haben die Saison mit einer sehr jungen Mannschaft und einem jungen Trainerteam angefangen. Die Mannschaft wurde seit Saisonbeginn mit erfahrenen Spielern verstärkt - wir denken, dass ein erfahrener Trainer hier insgesamt nochmal Impulse geben kann."

... die Zukunft von Dmitry Voronov: "Wir werden sprechen und schauen, wie es weitergeht. Dmitry muss auch für sich entschieden, was er will. Wir sind da für alles offen und sehr interessiert ihn weiter im Verein zu halten. Er kommt aus dem Jugendbereich, er könnte dorthin zurückkehren. Aber vielleicht würde der neue Trainer ihn auch gerne in seinem Team haben. Alles ist aktuell möglich. Er hat auf jeden Fall in einer sehr schwierigen Situation eine gute Arbeit für den KFC Uerdingen geleistet und ist ein Teil unseres Neuaufbaus."

... die Personalie Ouadie Barini: "Ich möchte gar nicht so viel zu diesem Thema sagen - nur, dass er sich so verhalten hat, wie es einem Kapitän nicht gerecht wird. Deshalb sehen wir keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit und wollen zusammen einen Weg finden, um den Vertrag vorzeitig aufzulösen."