Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen feierte am Freitagabend einen 2:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach II. Erolind Krasniqi traf doppelt.

Erolind Krasniqi ist bei Rot-Weiss Essen der Mann der Stunde. Mit einem Doppelpack avancierte der technisch versierte Offensivspieler zum Matchwinner beim 2:1-Sieg im Borussia-Park gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Der Doppeltorschütze gab sich in den Katakomben bescheiden: "Es hat mich gefreut, dass ich geknipst habe. Ich wollte der Mannschaft helfen. Dass ich gleich einen Doppelpack gemacht habe, war umso schöner. Wichtiger sind aber die drei Punkte. Ich versuche ganz ruhig zu bleiben und weiter hart zu arbeiten. Ich spüre das Vertrauen vom Trainer und dem ganzen Verein."

Wir sind eine Einheit. Ich habe selten so einen geilen Teamspirit gesehen. Matchwinner Erolind Krasniqi

Nachdem er im Sommer von einer Leihe (BFC Dynamo) zurückkehrte, entwickelte sich der 21-Jährige zum Gewinner der bisherigen Spielzeit und gehörte in den jüngsten beiden Liga-Partien zur Startelf. Der gebürtige Lübecker schwärmt vom Zusammenhalt im Team: "Wir sind eine geile Mannschaft. Jeder kämpft für jeden. Yannick Langesberg ist in Gladbach in die Startelf gerückt. Er macht es überragend, auch im Training. Dass er einen Fehler gemacht hat, ist egal. Wir sind eine Einheit. Ich habe selten so einen geilen Teamspirit gesehen."

Ich möchte mich anbieten, Gas geben und dem Trainer zeigen, was ich kann. Dass ich nominiert wurde, macht mich natürlich sehr froh und stolz. Krasniqi über seine Nominierung für die U21 des Kosovo.

Mit fünf Saisontreffern – bei nur 396 Minuten Einsatzzeit – belegt Krasniqi in der internen Torschützenliste Platz zwei hinter Top-Stürmer Simon Engelmann (sieben Tore). Den Lohn für seine guten Leistungen erntete der Mittelfeldspieler am Mittwoch, als er von Michael Nees (U21 Nationaltrainer Kosovo) für das EM-Qualifikationsspiel des Kosovo gegen Albanien (16. November, Pristina) nominiert wurde. "Der Trainer der Nationalmannschaft hat mich angerufen. Da war ich schon überrascht. Es ist das Heimatland meiner Eltern. Meine Mutter kommt auch mit zum Spiel. Ich möchte mich anbieten, Gas geben und dem Trainer zeigen, was ich kann. Dass ich nominiert wurde, macht mich natürlich sehr froh und stolz", erklärte der formstarke Essener strahlend.





Der einzige negative Aspekt aus Sicht von Rot-Weiss Essen: Krasniqi wird beim kommenden Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte (13.11., 14 Uhr) wegen seiner Länderspielabstellung nicht zur Verfügung stehen.