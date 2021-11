1. FC Köln II: Mit Jannes Horn gegen den Wuppertaler SV

Wenn der 1. FC Köln II am Freitag (19 Uhr) auf den Wuppertaler SV trifft, dann gibt FC-Profi Jannes Horn sein Comeback nach langer Pause.

Nach dem Relegationsspiel bei Zweitligist Holstein Kiel, der 1. FC Köln feierte dort im Sommer mit einem 5:1 im Rückspiel den Klassenerhalt, dachte Jannes Horn noch nicht daran, dass er fortan bis in den November kein Spiel mehr bestreiten würde.

Doch der Linksverteidiger musste sich nach anhaltenden Problemen einer Hüftoperation unterziehen, nachdem eine konservative Behandlung nicht erfolgreich verlief. Nun ist seine Reha beendet, der Defensiv-Allrounder, der einst für stolze sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum FC wechselte, steht vor seinem ersten Einsatz nach der langen Pause.

Horn soll in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln. Die U21 der Kölner trifft am Freitagabend im Topspiel (Sechster gegen Vierter) auf den Wuppertaler SV. Mit einem Sieg könnte Köln sogar am WSV vorbeiziehen, die Elf von Trainer Mark Zimmermann liegt derzeit zwei Zähler hinter dem WSV.

Auf welcher Position mit Horn geplant wird, das steht noch nicht fest. Denn auf seiner eigentlichen Linksverteidiger-Position lief zuletzt immer Noah Katterbach auf, der bei den Profis derzeit einen schweren Stand hat und sich über die vierte Liga wieder an die Profis heranarbeiten soll. Horn kann auch in der Innenverteidigung auflaufen, auch links offensiv hat er sich schon ausprobiert.