RWE: Schon in Gladbach - Ultras kehren auswärts zurück

Am Freitag spielt Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West im Borussia-Park gegen Gladbach II (19 Uhr). Dann wieder unterstützt von den Ultras.

Rot-Weiss Essen kann ab Freitag bei seinen Auswärtsspielen wieder auf die Unterstützung der Ultras bauen. Die gaben am Mittwoch bekannt, dass sie ab der kommenden Partie am Freitag bei Borussia Mönchengladbach II wieder zur Normalität zurückkehren werden.

In einer Mitteilung heißt es: "Mahlzeit Rot-Weisse, kurz und knapp möchten wir mitteilen, dass wir bei Auswärtsspielen unserer Roten in die Normalität zurückkehren und somit auch die Stimmung wieder koordinieren! Holt die Fahnen aus dem Keller, die Schals aus der Schublade und lasst uns die Gästeblöcke wieder in Rot und Weiss färben! Wir sehen uns Freitag, Vollgas Essen! Ultras Rot-Weiss Essen."

Die Heimspiele wurden von den Ultras schon seit einiger Zeit wieder besucht. Im August betonten die Anhänger auf der eigenen Homepage: "Sehr positiv haben wir das Gesprächsangebot des Vereins entgegengenommen, der uns mit dem ausgearbeiteten Hygienekonzept überzeugen konnte, zur neuen Saison auf die Westtribüne zurückzukehren. Wir wissen alle, dass uns der jetzige Ist-Zustand mit seinen zahlreichen Beschränkungen einen Stadionbesuch – wie wir ihn kennen und vermissen – unmöglich macht. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um Schikanen seitens des unbeliebten Verbands, sondern um Regeln und Vorgaben in einer „Ausnahmesituation“, die wir leider vorerst hinnehmen müssen.

Dennoch werden wir nicht alles hinnehmen und die Entwicklung der Situation genau beobachten. Sollten weitere Einschränkungen folgen oder sogar beibehalten werden, obwohl die Politik und das Infektionsgeschehen mehr Freiheiten zulassen würde, werden wir die Tribüne wieder verlassen."