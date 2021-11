RWE: Nationalmannschaft ruft - Mittelfeldspieler fehlt in der Liga

Regionalliga und Nationalmannschaft: Diese zwei Dinge passen eigentlich nicht so recht zusammen. Doch in der West-Staffel tummeln sich einige internationale Spieler. Nun auch bei RWE.

Dass man als Viertliga-Fußballer oder überhaupt als Sportler sein Heimatland international repräsentieren darf, kommt nicht oft vor. In der Regionalliga West tummeln sich aktuell fünf Nationalspieler. Vier waren schon in den letzten Wochen für ihre Heimatländer im Einsatz. Demnächst geht auch ein Spieler von Rot-Weiss Essen auf Länderspielreise.

Erolind Krasniqi wird in rund zwei Wochen für das Heimatland seiner Eltern auflaufen. Der deutsche Nationaltrainer des Kosovo, Michael Nees, berief den in Lübeck geborenen 21-Jährigen in das Aufgebot für das anstehende EM-Qualifikationsspiel gegen die U21 von Albanien.

Diese Regionalliga-West-Spieler wurden für ihre Nationalmannschaften berufen: Erolind Krasniqi (Rot-Weiss Essen, Kosovo U21) Jean-Marie Nadjombe (Fortuna Köln, Togo) Daniel Francis (Rot Weiss Ahlen, Sierra Leone) Terence Groothusen (Rot Weiss Ahlen, Aruba) Michael Luyambula (Sportfreunde Lotte, DR Kongo)

"Wir freuen uns sehr mit "Ero" über seine Nominierung. Dass seine Leistungen auch im Kosovo wahrgenommen werden, ist sowohl für ihn als auch für Rot-Weiss Essen eine tolle Auszeichnung. Da es in der Regionalliga keine Länderspielpause gibt, wird uns "Ero" im Heimspiel gegen Lotte fehlen. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass er dadurch weitere Erfahrungen sammeln wird und drücken ihm die Daumen für eine erfolgreiche Länderspielreise", sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Gegen Lotte werden mindestens sechs Mann fehlen

Das Qualifikationsduell des 5. Spieltags findet am 16. November (19 Uhr) im "Stadiumi Fadil Vokrri" in der Hauptstadt Pristina statt. Zurzeit befindet sich die U21 auf dem fünften Tabellenplatz der Gruppe, zu der auch die Nachwuchsteams Englands und Tschechiens gehören. Dass Krasniqi das Lotte-Spiel verpasst, dürfte für RWE durchaus ärgerlich sein, da in Kevin Holzweiler und Oguzhan Kefkir zwei weitere Offensivoptionen verletzt ausfallen. Zudem fehlen weiter Daniel Heber, Michel Niemeyer und David Sauerland.

Krasniqi kam im Oktober 2019 zu Rot-Weiss Essen. Davor spielte er acht Jahre im Nachwuchs des Hamburger SV. Der offensive Mittelfeldspieler war auch Kapitän der U19-Bundesligamannschaft des HSV. In der laufenden Saison bestritt er zwölf Pflichtspiele für RWE und konnte viermal ins Schwarze treffen.