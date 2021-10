FC Schalke 04 U23: Keine Weiterentwicklung - Klassenerhalt in Gefahr

Für die U23-Mannschaft des FC Schalke 04 läuft es überhaupt nicht rund in der Regionalliga West. Der S04-Nachwuchs befindet sich im Abstiegskampf. Ein Kommentar.

Sieben Spiele, kein Sieg und nur drei geschossene Tore: Der FC Schalke 04 II befindet sich seit Wochen in einer Krise. Nur drei Punkte Vorsprung besitzt die Mannschaft von Torsten Fröhling auf einen Abstiegsrang. Zur Erinnerung: Am Ende der Saison steigen fünf Teams aus der Regionalliga West ab. Bei der U23 des FC Schalke muss die Frage gestellt werden: Wohin des Weges - Quo vadis, S04 II?

Fröhling und sein Trainerstab haben in der vergangenen Saison eine gute Arbeit geleistet und Talente wie Timo Becker, Florian Flick, Matthew Hoppe oder Blendi Idrizi zu den Profis geführt. Doch mittlerweile sieht es in der U23 eher Stillstand statt Weiterentwicklung aus. Von Akteuren wie zum Beispiel Léo Scienza, der für das Kreative zuständig ist, kommt einfach viel zu wenig. Und er ist nicht der einzige Spieler, der bis dato enttäuscht.

Die Mannschaft legt Woche für Woche, wie zuletzt beim 1:5 gegen Düsseldorf, 0:0 gegen Homberg oder 0:3 in Münster schlechte Auftritte hin. So, dass sich gar am Freitagabend Münsters Trainer Sascha Hildmann über den harmlosen Schalker Auftritt an der Hammer Straße verwundert zeigte. Wenn ein gegnerischer Trainer über eine U23-Mannschaft sagt, dass diese nur den "Bus parkte", dann sollten alle hellhörig werden. Denn die Reservemannschaften stehen allen voran für das spielerische, fußballerische Element. Fröhlings Team besitzt seit dem Abgang von Jason Ceka zum 1. FC Magdeburg keinen Kreativkopf mehr. Es werden nur sehr wenige gefährliche Torchancen kreiert. Bei Ceka hatte man stets da Gefühl, dass etwas passieren könnte, wenn der Wirbelwind am Ball war. Diese Gefahr ist Schalkes U23 völlig abhanden gekommen.

Ähnlich sieht es mit dem Toreschießen aus. Luca Schuler, der ebenfalls zum 1. FC Magdeburg abgewandert war, erzielte in der letzten Saison neun Buden und assistierte bei vier Treffern. Rufat Dadashov kann aktuell zwar auch schon auf vier Tore in zehn Einsätzen zurückblicken, doch diese Gefahr wie Schuler strahlt der Mittelstürmer nicht aus. Und: überhaupt sind die Schalker zu einfach auszurechnen. Denn Dadashov hat nahezu ein Drittel aller bisherigen - 13 an der Zahl - S04-II-Tore erzielt.

Trainer Fröhling und die Mannschaft, die der Coach zuletzt auch öffentlich kritisierte, müssen liefern - am besten schon am kommenden Wochenende beim Bonner SC. Denn aktuell ist der Schalke-Nachwuchs die schlechteste Profireserve in der Regionalliga West und das nicht nur was die Punkte und den Tabellenplatz angeht, sondern auch, was den Spielstil betrifft.

Der finanziell nicht auf Rosen gebettete Zweitligist betonte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, wie wichtig der Unterbau sei. Aber: sollte Schalke den Bundesliga-Wiederaufstieg verpassen und die U23-Reserve gleichzeitig in die Oberliga Westfalen absteigen, dann würde auf Schalke wohl über die Zukunft der U23-Mannschaft diskutiert werden müssen. Denn immerhin kostet dieses Team den Verein auch über eine Million Euro pro Saison. Die Verantwortlichen um Finanzchefin Christian Rühl-Hamers, die zuletzt einen Einblick in die Schalke-Finanzen gab, werden auch rechnen, in wie weit sich die U23 rentiert. In der Oberliga dürfte dies kaum der Fall sein.