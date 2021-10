Es war ein bitterer Nachmittag für Alemannia Aachen und Fuat Kilic. Der Regionalligist unterlag bei Rot-Weiss Essen durch einen späten Gegentreffer mit 1:2.

Fuat Kilic kehrte beim Auswärtsspiel von Alemannia Aachen gegen den Spitzenreiter Rot-Weiss Essen auf die Aachener Trainerbank zurück. Am Dienstag wurde Ex-Coach Patrick Helmes nach einer Negativserie entlassen und nur drei Tage später präsentierten die Verantwortlichen mit Kilic den Nachfolger. Der 48-Jährige ist auf dem Tivoli kein unbeschriebenes Blatt: Von 2016 bis 2020 war er bereits hauptverantwortlicher Trainer der Kaiserstädter und etablierte den Klub in der oberen Tabellenhälfte der Regionalliga. Nun soll er den Traditionsverein aus dem Abstiegskampf befreien. Seine Premiere missglückte allerdings – in Essen verlor Aachen mit 1:2 (1:1).

Klar kann man sagen, dass der Sieg für den Gegner aufgrund der Spielanteile in der zweiten Halbzeit in Ordnung geht. Aber: Meine Mannschaft hat bravourös dagegenhalten und alles in die Waagschale geworfen. Aachen-Trainer Fuat Kilic lobte seine Elf trotz der Pleite.

Viel hätte nicht zum ersten Erfolgserlebnis gefehlt, doch Essens Felix Herzenbruch machte der Alemannia mit seinem Siegtreffer in der 95. Minute einen Strich durch die Rechnung. Noch schlimmer: Die Kilic-Elf rutschte durch die knappe Niederlage auf einen Abstiegsplatz ab.





Der Coach war nach dem späten Schock niedergeschlagen: "Auch wenn es mir schwerfällt, möchte ich Rot-Weiss Essen zu dem Sieg gratulieren. Für die kämpferische Leistung hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt. Mir war schon im Vorfeld bewusst, mit welcher Wucht Essen versuchen wird, uns im Verlauf der Partie einzuschnüren. Klar kann man sagen, dass der Sieg für den Gegner aufgrund der Spielanteile in der zweiten Halbzeit in Ordnung geht. Aber: Meine Mannschaft hat bravourös dagegenhalten und alles in die Waagschale geworfen."

Mit dem Gegentreffer in der 95. Minute war der Trainer nicht einverstanden und ärgerte sich über die Entstehung. "Ich finde es schade und verstehe nicht, warum der Schiedsrichter unbedingt vier Ecken hintereinander geben musste, wenn er vorher nur drei Minuten Nachspielzeit angezeigt hatte. Warum nach jeder Ecke das Spiel fortgesetzt wird, erschließt sich mir nicht. Es tut mir leid, dass wir durch diese Aktion verlieren", erklärte Kilic.

Straffes Auftaktprogramm für Kilic

Am nächsten Freitag wird der Coach gegen den SV Straelen (19.30 Uhr) das erste Heimspiel in seiner zweiten Amtszeit bestreiten. Ein Sieg ist fast schon Pflicht. Denn: Die kommenden Gegner heißen dann Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf II. In allen drei Partien ist Aachen Außenseiter.