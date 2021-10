Wuppertaler SV: Runge lobt Manager und Trainer - "RWE bleibt Favorit"

Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV mischt nach 13 Spielen in der Spitzengruppe mit. Nur zwei Punkte hat der WSV weniger auf dem Konto als Spitzenreiter RWE.

Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, Fortuna Köln, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen: in dieser Reihenfolge wurde meistens bei den Experten und Trainer der 20 West-Regionalligisten auf die Frage geantwortet, wer denn die Favoriten auf den Titel sind.

Und: es sollte sich bewahrheiten. Das genannte Quintett bildet nach 13 Spieltagen die Spitzengruppe. Tabellenführer RWE und den Tabellenfünften RWO trennen gerade einmal drei Punkte. Enger könnte es wohl kaum sein.

RevierSport hat vor dem WSV-Spiel gegen den SC Wiedenbrück, der ebenfalls mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Lotte und einem positiven Ergebnis in Wuppertal an die Tür zur Spitzengruppe anklopfen könnte, mit Friedhelm Runge, Mäzen des Wuppertaler SV, gesprochen.

Friedhelm Runge, wie bewerten Sie die Leistungen des Wuppertaler SV nach einem Drittel der Saison?

Friedhelm Runge: "Es ist das eingetreten, was ich schon im Sommer im RevierSport gesagt habe. Ich war der Meinung, dass sich das Spitzenfeld aus fünf Mannschaften bilden wird und wir dazu gehören werden. Deshalb ist der Ist-Zustand für mich keine Überraschung, sondern eher eine Bestätigung. Ich freue mich sehr, dass das so gekommen ist."

Was gefällt Ihnen an der WSV-Mannschaft besonders?

"Es steht eine Mannschaft auf dem Platz. Jeder weiß, dass er sich auf seinen Nebenmann verlassen kann. Es ist eine Einheit. Das ist eigentlich das Wichtigste im Fußball. Die Qualität kann geringer sein, wenn dafür der Teamgeist stimmt. Denn zusammen sind wir stärker, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gilt für den Fußball und unsere Gesellschaft. Aktuell ziehen beim WSV alle an einem Strang und das macht uns stark. Die Verantwortlichen leisten hervorragende Arbeit."

Ich werde jetzt hier auch nichts herausposaunen. Das wäre dumm. Die Mannschaft soll in Ruhe weiter arbeiten. Rot-Weiss Essen steht über allem. Sie haben das meiste Geld und müssen aufsteigen. RWE bleibt der große Favorit. Wir, Münster, Fortuna Köln und Oberhausen beobachten das alles sehr genau aus der Verfolgerrolle was Essen macht und was in Essen passiert. Friedhelm Runge

In erster Linie Trainer Björn Mehnert und Sportchef Stephan Küsters, oder?

"Auf jeden Fall! Mehnert und Küsters sind ein kongeniales Duo. Sie ergänzen sich super. Sie haben auch eine Streitkultur, die mir gefällt. Es geht immer um den WSV, nicht um persönliche Eitelkeiten. Einen Küsters hätte ich schon viel früher nach Wuppertal holen müssen. Aber auch Peter Neururer, Thomas Richter und Gaetano Manno darf man nicht vergessen. Alle machen einen guten Job."

Kann denn beim WSV mehr gehen als nur die ersten fünf Plätze?

"Eigentlich fehlen dem Verein die Strukturen für die 3. Liga. Sollte es aber so kommen, dann werden wir natürlich einen Lizenzantrag stellen. Aber daran denken wir aktuell wirklich nicht. Ich werde jetzt hier auch nichts herausposaunen. Das wäre dumm. Die Mannschaft soll in Ruhe weiter arbeiten. Rot-Weiss Essen steht über allen. Sie haben das meiste Geld und müssen aufsteigen. RWE bleibt der große Favorit. Wir, Münster, Fortuna Köln und Oberhausen beobachten das alles sehr genau aus der Verfolgerrolle was Essen macht und was in Essen passiert."

Wird der WSV im Winter personell nachlegen und ein Trainingslager im warmen Süden beziehen?

"Über ein Trainingslager können wir gerne sprechen. Das sollte machbar sein. Neue Spieler? Warum? Da sehe ich keinen Bedarf. Wir müssen uns eher von einigen wenigen eventuell trennen. Darüber werden wir noch zu gegebener Zeit sprechen. Aktuell macht die Mannschaft das sehr gut. Ich hoffe, dass wir am Samstag gegen Wiedenbrück nachlegen und uns da weiter oben festbeißen."