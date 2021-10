DFB-Pokal: Münster scheitert nach Schwalben-Gelb-Rot

Der große Traum von der DFB-Pokal-Sensation beim SC Preußen Münster ist ausgeträumt. Gegen Hertha BSC Berlin gab es eine 1:3 (1:1)-Niederlage.

Der große Traum von der DFB-Pokalsensation ist ausgeträumt. West-Regionalligist Preußen Münster ist in der zweiten Runde des DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Hertha BSC Berlin nach einer 1:3-Niederlage ausgeschieden.

Stevan Jovetic hatte die Hertha bereits nach drei Minuten in Führung gebracht, doch die Münsteraner gaben sich noch lange nicht auf. Schlussmann Max Schulze Niehues hatte einen Angriff mit einem weiten Schlag eingeleitet, Teklab verlängerte das Spielgerät mit dem Kopf. So tauchte Langlitz frei vor Schwolow auf und umkurvte den BSC-Keeper, stolperte den Ball aus einigermaßen spitzem Winkel an den linken Pfosten. Von dort aus prallte er in die Füße von Thorben Deters, der umzingelt von Hertha-Verteidigern cool blieb und zwischen die Roten hindurch in das leere Tor einschieben konnte.

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, M. Hoffmeier, Thiel (83. Dahlke) - Klann, Remberg, Deters (82. Pulido), Langlitz (69. Hemmerich), Teklab - Wegkamp. Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, M. Hoffmeier, Thiel (83. Dahlke) - Klann, Remberg, Deters (82. Pulido), Langlitz (69. Hemmerich), Teklab - Wegkamp. Hertha BSC: Schwolow - Zeefuik, Gechter, Boyata, Plattenhardt - Tousart, Darida (55. Serdar), Ekkelenkamp (55. Richter), Jastrzembski (72. Belfodil) - Jovetic (77. Maolida) , Selke (77. Piatek). Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück). Tore: 0:1 Jovetic (3.), 1:1 Deters (41.), 1:2 Belfodil (79.), Richter (83.). Gelbe Karten: Klann, Langlitz, Schauerte, Ziegele - Ekkelenkamp. Gelb-Rot: Remberg (45.). Zuschauer: 11.000.

Doch schon kurze Zeit später sollte Nicolai Remberg seiner Mannschaft einen absoluten Bärendienst erweisen und seine Kollegen enorm schwächen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte der bereits verwarnte Mittelfeldspieler mit einer Schwalbe versucht einen Elfmeter zu schinden. Schiedsrichter Frank Willenborg fiel darauf aber nicht herein und stellte den Münsteraner mit Gelb-Rot vom Platz.





In der Folge kämpften die Preußen aufopferungsvoll, verteidigten mit allem, was sie hatten. Deters (51.) hatte im zweiten Abschnitt noch eine gute Möglichkeit zur Münsteraner Führung, am Ende behielt allerdings der Bundesligist die Oberhand. Nach einem Einwurf von Martin Plattenhardt konnte Lucas Tousart einen zu kurz geklärten Ball aufs Münster-Tor schießen. Schulze-Niehues ließ ihn nur abprallen, sodass Ishak Belfodil das 2:1 erzielen konnte (79.). Marco Richter machte vier Minuten später alles klar.

Das nächste Spiel für den SCP folgt schon am kommenden Freitag: Dann ist die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 zu Gast. Dann heißt es wieder: Regionalliga West statt DFB-Pokal.