Fußball-Regionalligist 1. FC Köln II trennte sich gegen den Tabellenführer Rot-Weiss Essen 1:1 (0:1). FC-Coach Mark Zimmermann lobte die Leistung seiner Truppe.

Bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiss Essen trafen die beiden besten Offensivreihen der Regionalliga West aufeinander. In der vergangenen Saison (23. Mai 2021) besiegten die jungen Geißböcke den Gegner aus Essen im Heimspiel durch einen Doppelpack von Tim Lemperle mit 2:1. Dieses Kunststück sollte nicht erneut gelingen. Trotzdem konnte Köln dem Favoriten ein 1:1-Remis abtrotzen.

Die Hausherren verdienten sich das Unentschieden durch eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und wurden durch den Ausgleichstreffer des erst 18-jährigen Jens Castrop belohnt. Insgesamt fiel die Punkteteilung in die Kategorie: leistungsgerecht.

Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben an sich geglaubt und den Ausgleich erzwungen. Mit der Leistung bin ich zu 100 Prozent zufrieden. Mark Zimmermann lobt seine Mannschaft.

Köln-Trainer Mark Zimmermann lobte sein Team nach dem Abpfiff: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben an sich geglaubt und den Ausgleich erzwungen. Mit der Leistung bin ich zu einhundert Prozent zufrieden. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Chancen als RWE. Beim vergangenen Spiel in Ahlen haben wir diese Möglichkeiten verwertet. Essen ist aber auch ein anderer Gegner. Sie verteidigen einfach besser. Wir können mit dem Punkt definitiv leben."

Für unsere Jungs ist es wichtig, dass sie das Spiel gegen RWE richtig einordnen können. Wir werden dafür sorgen, dass sie auf dem Boden bleiben. Der Coach warnt vor Rödinghausen.

In nur vier Tagen (27.10., 14 Uhr) steht für den Tabellenfünften das nächste Heimspiel auf dem Programm, wenn der SV Rödinghausen – Regionalliga-Meister von 2020 – im Franz-Kremer-Stadion gastiert. "Rödinghausen ist eine gute, erfahrene Mannschaft. Für unsere Jungs ist es wichtig, dass sie das Spiel gegen RWE richtig einordnen können. Wir werden dafür sorgen, dass sie auf dem Boden bleiben", betonte der 47-jährige Coach.





Die folgenden Gegner heißen dann SV Straelen, Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf II – ein straffes Programm. Doch mit einer ähnlichen Leistung wie am Samstagnachmittag braucht sich die Zimmermann-Elf vor keiner Mannschaft zu verstecken.