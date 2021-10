Fußball-Regionalligist Preußen Münster hat am Freitagabend mit 2:1 (1:0) auswärts gegen den Bonner SC gewonnen. Die Adlerträger kletterten auf Rang zwei.

Preußen Münster ist bis auf einen Zähler auf Regionalliga-West-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen herangerückt. Am Freitagabend feierten die Adlerträger unter strömendem Regen im Sportpark Nord einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg beim Bonner SC.

Die Münsteraner gingen bereits nach acht Minuten in Führung. Nach einer starken Kombination im Mittelfeld steckte Gerrit Wegkamp mit einem Ballkontakt auf Nicolai Remberg durch, der souverän zur 1:0-Führung einschob. Das Team von Sascha Hildmann blieb am Drücker, nach tollem Doppelpass mit Henok Teklab scheiterte Thorben-Johannes Deters jedoch an der Fußabwehr von BSC-Keeper Kevin Birk (14.). Preußen Münster kontrollierte die erste Halbzeit, die Hausherren konnten dabei bestenfalls Nadelstiche setzen, zumeist in Person des immer-präsenten Luis Felipe Monteiro.

Nach etwas mehr als einer Stunde sorgten die Gäste für die Entscheidung. Der eingewechselte Luke Hemmerich stürmte über den linken Flügel, spielte flach und scharf in die Mitte, Teklab musste nur den Fuß hinhalten (67.). In der Nachspielzeit sorgte Serhat-Semih Güler nach einem Gestocher im Strafraum noch für das 2:1 - der Ehrentreffer (90+3).

Preußen Münster klettert durch den Sieg auf Rang zwei der Regionalliga West. Spitzenreiter Rot-Weiss Essen kann am Samstag gegen Köln II den Vorsprung wieder auf vier Punkte herstellen und hat zudem ein weiteres Spiel in der Hinterhand. Der Bonner SC dagegen bleibt auf dem 16. Platz und hat nur vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht KFC Uerdingen, das ein Spiel weniger absolviert hat.