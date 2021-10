RL West: Kreuzbandriss! Nächster bitterer Schock für RWE

Nächste Schocknachricht für Rot-Weiss Essen. Nach Daniel Heber fällt nun auch Kevin Holzweiler mehrere Monate aus. Er hat sich das Kreuzband gerissen.

Rot-Weiss Essen muss das 0:0 gegen den SC Wiedenbrück am vergangenen Samstag noch teurer bezahlen als ursprünglich gedacht. Kevin Holzweiler hat sich im Heimspiel einen Kreuzbandriss zugezogen, teilte RWE am Dienstagmittag mit. Damit wird der 27-Jährige, der ausgerechnet am Samstag seinen Geburtstag feierte, monatelang ausfallen, womöglich ist sogar die Saison für ihn bereits beendet.

„Nach dem Ausfall von Daniel Heber ist die Verletzung von Holz die nächste bittere Nachricht für uns. Für Holz tut es uns sehr leid, er wird uns ohne Frage fehlen. Wir werden ihn in dieser für ihn harten Zeit als Mannschaft bestmöglich unterstützen und hoffen auf einen optimalen Heilungsverlauf. Für uns gilt es nun, noch enger zusammenzurücken und gestärkt aus dieser Situation herauszugehen. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft“, erklärt Trainer Christian Neidhart.

Heber bricht sich das Wadenbein

Auch Heber hatte sich im Duell mit den Ostwestfalen schwer verletzt. Der Innenverteidiger sah kurz vor der Halbzeitpause nach einer Notbremse glatt Rot. Wie sich später herausstellte, hatte sich Heber bereits rund zehn Minuten zuvor das Wadenbein gebrochen, jedoch noch weitergespielt. Auch Holzweiler brachte die Partie nach dem Zusammenstoß mit gleich zwei Wiedenbrücker Spielern noch zu Ende.

Der Offensivmann wechselte im Sommer von Viktoria Köln an die Hafenstraße. Für RWE lief er bislang acht Mal in der Regionalliga West auf, erzielte dabei einen Treffer und legte ein weiteres Tor auf. Hinzu kommen ein Treffer und eine Vorlage im Niederrheinpokal. In den vergangenen Spielen kam Holzweiler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, zumeist von der Bank