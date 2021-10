12. Spieltag in der Regionalliga West: Fortuna Düsseldorf II hat am Freitagabend Schalke II mit 5:1 abgefertigt. Köln II gewann mit 6:2 in Ahlen, Gladbach stolperte.

Fortuna Düsseldorf II – FC Schalke 04 II 5:1 Der FC Schalke 04 II musste zum Auftakt des zwölften Spieltags der Regionalliga West eine heftige 1:5-Packung bei Fortuna Düsseldorf II hinnehmen. Lex-Tyger Lobinger brachte die Fortuna nach 22 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tim Köther auf 2:0 (45.). Nach einer Stunde kam Schalke II durch einen Elfmeter von Rufat Dadashov zum Anschluss. Jegliche Hoffnungen der Königsblauen wurden postwendend im Keim erstickt. Nicolas Hirschberger stellte nach 63 Minuten den alten Vorsprung wieder her. Wieder Lobinger (75.) und Florian Zorn (85.) erhöhten sogar auf den 5:1-Endstand. Fortuna Düsseldorf II hat nun 21 Punkte, vier weniger als Spitzenreiter Rot-Weiss Essen (ein Spiel weniger). Schalke II rutscht dagegen in die gefährliche Zone. Rot Weiss Ahlen – 1. FC Köln II 2:6 Gianluca Marzullo erzielte in der Anfangsphase das 1:0 (8.). Die Führung hielt nicht lange, dank eines Doppelpacks von Mathias Olesen binnen einer Minute (15., 16.) drehten die Domstädter die Partie. Castrop markierte in der 32. Minute das 3:1. Marzullo verkürzte durch seinen zweiten Treffer vor der Pause auf 2:3 (40.). Doch nach dem Wiederanpfiff machte der 1. FC Köln II alles klar: Obuz (47. und 76.) traf doppelt, Jansen setzte den 6:2-Schlusspunkt aus Sicht der Gäste. Köln zieht somit mit Fortuna Düsseldorf gleich. FC Wegberg-Beeck – Borussia Mönchengladbach II Der FC Wegberg-Beeck hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren! Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach II sorgte Jonathan Benteke bereits nach 17 Minuten für das Tor des Tages. Wegberg-Beeck steht nun bei sieben Zählern, Gladbach bleibt nach dem Ausrutscher bei 20 Zählern. Die weiteren Partien des 12. Spieltags der Regionalliga West Samstag, 14 Uhr: SV Rödinghausen – Alemannia Aachen Sportfreunde Lotte – Bonner SC VfB Homberg – Preußen Münster Fortuna Köln – SV Lippstadt 08 Wuppertaler SV – Rot-Weiß Oberhausen SV Straelen – KFC Uerdingen Rot-Weiss Essen – SC Wiedenbrück

