RWO: Sven Kreyer über WSV-Spiel: „Topspiele machen Spaß“

Nach dem Pokalerfolg wartet auf RWO das Topspiel beim Wuppertaler SV. Während sich Torjäger Sven Kreyer auf die Aufgabe freut, hofft Mike Terranova auf die Unterstützung der Fans.

„Wenn er erstmal getroffen hat, legt er meistens noch einen nach“, kommentierte der Stadionsprecher von Rot-Weiß Oberhausen das 5:1 von Sven Kreyer durch die Lautsprecher im Stadion Niederrhein. So war es nämlich auch wieder am Dienstagabend, als Kreyer mit seinem Doppelpack innerhalb von weniger als zwei Minuten das Ergebnis gegen den SV Genc Osman Duisburg in die Höhe schraubte. Schon in der ersten Pokalrunde hatte Kreyer doppelt getroffen, in der Liga bereits achtmal. Damit ist der 30-Jährige der zweitbeste Goalgetter der Regionalliga West, nur Florian Dietz von den Amateuren des 1.FC Köln war mit seinen zehn Treffern bisher erfolgreicher.

Dass auch seine Mannschaft in der Tabelle auf den zweiten Platz klettern kann, hängt von einem Erfolg am kommenden Wochenende beim Wuppertaler SV ab. Die Mehnert-Elf spielt wie RWO ganz oben mit und steht einen Punkt vor den drittplatzierten Oberhausenern auf dem zweiten Rang. „Topspiele machen Spaß“, freut sich Kreyer auf das Auswärtsspiel beim WSV und fügt selbstbewusst hinzu: „Wir wollen die drei Punkte und weiter oben dran bleiben, das ist unser klares Ziel.“ Der Stürmer verweist aber auch auf die noch junge Saison: „Es ist für uns der elfte Spieltag, wir haben nicht mal ein Drittel der Begegnungen hinter uns. Da kann noch einiges passieren.“

Terranova lobt WSV-Trainer Mehnert

Oben dran bleiben will auch Kreyers Coach Mike Terranova. Der Ex-Profi weiß jedoch um die Qualitäten des kommenden Gegners. „Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe. Der WSV spielt eine sehr gute Runde, was auch an Björn Mehnert liegt, der die Mannschaft immer top einstellt“, lobt Terranova und betont die Wichtigkeit der Fans in einem solchen Topspiel: „Ich setze auf die Unterstützung unserer Zuschauer, die uns hoffentlich zahlreich begleiten werden.“ Eine Prognose will er aber noch nicht abgeben. „Ich freue mich sehr auf das Spiel und erwarte zwei Teams auf Augenhöhe“, erklärt der 44-jährige Fußballlehrer. Anstoß der Partie ist am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Zoo.