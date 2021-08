Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag den Drittligisten SC Verl. RevierSport hat im Vorfeld mit RWE-Trainer Christian Neidhart gesprochen.

Wenn am Samstag der SC Verl an die Hafenstraße reist, ist dieses Kräftemessen für Rot-Weiss Essen der absolute Härtetest vor dem Regionalliga-Start in der kommenden Woche beim Bonner SC (14.08., 14 Uhr). Auf die Elf von Trainer Christian Neidhart wartet eine große Herausforderung. Denn: Die Ostwestfalen haben eine solide Drittliga-Mannschaft und holten aus den ersten zwei Liga-Partien vier Punkte. In der vergangenen Saison landete der Sportclub auf Platz sieben und stellte die zweitbeste Offensive der 3. Liga.

Der RWE-Coach freut sich auf das letzte Testduell vor dem Saisonstart: “Verl hat sich schnell in der 3. Liga etabliert und mit Guerino Capretti einen Trainer, der sehr ehrgeizig ist und hohe Ziele hat. Wir wissen, dass ein gutes Kaliber auf uns zukommt und wollen gut gerüstet für unser erstes Saisonspiel beim Bonner SC sein.“

Neidhart vor Verl-Spiel: “Das ist unsere Generalprobe“

Die Vorbereitung neigt sich mit dem Verl-Spiel dem Ende entgegen. Der 52-jährige Fußballlehrer musste in den letzten Wochen zehn externe Neuzugänge in eine funktionierende Mannschaft integrieren. Keine einfache Aufgabe, aber Neidhart zieht insgesamt ein positives Fazit: “Ich bin bislang sehr zufrieden. Die Jungs haben relativ schnell zusammengefunden und unsere Ideen umgesetzt. Wir haben einige neue Spieler und auch in den Testspielen viel ausprobiert. Da war es natürlich wichtig, dass sie schnell die Abläufe kennenlernen und unsere Spielphilosophie verinnerlichen.“

Fünf von sechs Testspielen hat RWE für sich entschieden. Einzig gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen setzte es, nach einer guten ersten Hälfte und mehreren Wechseln, eine 0:3-Pleite. Auch in der Partie gegen Verl möchte der Trainer neue Erkenntnisse gewinnen: “Für uns ist wichtig, dass wir sehen, wo wir stehen. Wir wollen das Spiel zuhause vor unseren Fans gewinnen, fußballerisch überzeugen und als Mannschaft offensiv und defensiv funktionieren. Das ist unsere Generalprobe und der Härtetest vor dem Saisonstart. Bei Verl sieht das anders aus. Die haben bereits zwei Pflichtspiele über 90 Minuten bestritten.“

Bei Michel sieht man, dass er wegen seiner Verletzung noch etwas mit angezogener Handbremse trainiert. RWE-Trainer Christian Neidhart über Michel Niemeyer

Niemeyer trainierte wieder mit dem Team- Janjic ist dabei

Bei diesem Vorhaben werden Nils Kaiser, David Sauerland (muskuläre Probleme) und Michel Niemeyer nicht mitwirken können. Der 25-jährige Niemeyer, der von Wehen Wiesbaden an die Hafenstraße wechselte, verpasste die bisherige Vorbereitung verletzungsbedingt. Immerhin konnte er mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und gemeinsam mit dem Team auf dem Platz stehen. “Bei Michel sieht man, dass er wegen seiner Verletzung noch etwas mit angezogener Handbremse trainiert. Da müssen wir Geduld aufbringen“, erklärte Neidhart.

Eine gute Nachricht für die RWE-Fans: Zlatko Janjic hat sich von seinem Hexenschuss erholt und soll gegen seinen Ex-Verein von Beginn an stürmen.