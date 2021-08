SF Lotte: Neuer Torwart gehörte zuletzt zum Drittliga-Kader

Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat einige neue Spieler in den letzten Tagen verpflichtet. Insgesamt sind es 15 Zugänge - jüngst unterschrieb auch ein Torwart.

Die Sportfreunde Lotte haben einen Konkurrenten für Jhonny Peitzmeier im Kampf um den Platz zwischen den Pfosten gefunden. Torhüter Michael Luyambula wechselt an das Lotter Kreuz.

Der 22-jährige Deutsch-Kongolese startete seine Laufbahn beim TSV Kronshagen, unweit seiner Geburtsstadt Neumünster in Schleswig-Holstein. Danach durchlief der 1,89 Meter große Schlussmann mehrere Jugendmannschaften von Borussia Dortmund und spielte zwei Jahre in England für Birminghams U23, Hungerford, Crawley Town sowie Telford United. Bis zuletzt gehörte Luyambula dem Drittliga-Kader des VfB Lübeck an. Ein Einsatz in Liga drei blieb ihm jedoch verwehrt.

Zudem konnte sich Trainer Andy Steinmann in den letzten Tagen auch über die Unterschriften von Cinar Sansar (SV Lippstadt), Austin Amer (kommt vom amerikanischen Drittligisten Orlando City B in der USL League 1) und Innenverteidiger Tae-ho Kim (aus der U19 von Kickers Offenbach) freuen. Insgesamt verpflichtete Lotte in diesem Sommer 15 neue Spieler.

Zu- und Abgänge der Sportfreunde Lotte im Überblick:

Zugänge: Florent Berisha, Cinar Sansar (beide SV Lippstadt), Konstantinos Keissoglou (VfL Osnabrück U19), Ka-ram Han (FC Oberneuland), Luis Allmeroth (Hessen Kassel), Niklas Determann (Bayer Leverkusen U19), Nils Stettin (Energie Cottbus), Dominic Minz (SC Paderborn II), Dominique Domröse (SC Freiburg U19), Manasse Fionouke (Werder Bremen II), Austin Amer (Orlando City B), Michael Luyambula (VfB Lübeck), Tyson Richter (BFC Dynamo), Robert Nnaji (SSVg Velbert), Tae-ho Kim (Kickers Offenbach U19)

Abgänge: Ryoya Ito (SV Lippstadt), Luca Menke (SV Elversberg), Justin Plautz, Bennet van den Berg (beide FC St. Pauli II), Dino Bajric (Alemannia Aachen), Jesse Edem Tugbenyo (SC Paderborn), Dimitrios Ioannidis (Fortuna Sittard), Leon Demaj (Fortuna Köln), Tom Planitz (Eintracht Rheine), Sertan Yigenoglu, Nino Lacagnina, Selim Ajkic, Conrad Azong, Rami Kanjo (alle Ziel unbekannt)