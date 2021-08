Rot Weiss Ahlen: Ehemaliger Wuppertal-Torwart unterschreibt

Fußball-Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat sich auf der Torwartposition verstärkt. Ein ehemaliger Schlussmann des Wuppertaler SV kommt an die Werse.

Wie RevierSport am Wochenende erfuhr, wird Rot Weiss Ahlen in den nächsten Stunden den Transfer von Torwart Daniel Szczepankiewicz bekanntgeben. Der Regionalligist ist sich mit dem polnischen Keeper bereits einig. Nur die offizielle Meldung ist noch nicht erfolgt.

Szczepankiewicz heuert in Ahlen im zweiten Anlauf an

Der 27-jährige ehemalige polnische Juniorennationalspieler stand in der vergangenen Saison beim Wuppertaler SV unter Vertrag. Zur Winterpause wurde Szczepankiewicz nach der Verpflichtung von Sebastian Patzler beim WSV ausgemustert. Seitdem war der Pole auf Vereinssuche. Nun heuert er in Ahlen an - im zweiten Anlauf.

Denn schon vor seinem Wechsel im August 2020 zum WSV, war der Schlussmann bei Rot Weiss Ahlen im Probetraining und der damalige RWA-Coach Björn Mehnert, der mittlerweile den Wuppertaler SV trainiert, wollte den Torhüter verpflichten. Dieser hatte sich aber im letzten Augenblick doch noch für die Offerte aus Wuppertal entschieden.

Szczepankiewicz war der Aufstiegstorwart vom SV Straelen in der Saison 2019/2020 und bestritt 19 Begegnungen (17 Gegentore). Dann folgte der Wechsel nach Wuppertal und nun nach Ahlen. Zuvor stand er auch bei Nordost-Klubs wie VfC Plauen oder Bischofswerdaer FV 08 unter Kontrakt. In Polen wurde er in der Akademie von Lech Posen ausgebildet.

Zu- und Abgänge von Rot Weiss Ahlen:

Zugänge: Martin Velichkov (Fortuna Köln), Dimitrios Ioannidis (Fortuna Sittard), Oktay Dal, David Mamutovic (beide SV Bergisch Gladbach 09), Patrik Twardzik (Germania Halberstadt), Ibrahim Das (VfL Osnabrück U19), Leonardo Marino, Tidiane Gueye, Noyan Efe Bayaki (alle eigene U19), Daniel Szczepankiewicz (Rot Weiss Ahlen).

Abgänge: Rafael Hester (SV Schermbeck), Luca Steinfeldt, Paolo Maiella (beide SV Lippstadt), Koray Kacinoglu (SF Baumberg), Adrian Oeynhausen (SC Paderborn), Phillip Aboagye (Wuppertaler SV), Jan Holldack (pausiert), Bernd Schipmann (Ziel unbekannt).