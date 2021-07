RL: RWE hofft auf 6600 Zuschauer gegen Straelen

Rot-Weiss Essen bestreitet das erste Heimspiel der Regionalliga-Saison gegen den SV Straelen. Vor dann vermutlich 6600 Zuschauern.

Rot-Weiss Essen fiebert dem Start der Regionalliga-Saison entgegen. Am Freitag (20. August, 19.30 Uhr) empfängt RWE zum ersten Heimspiel der Saison am 2. Spieltag den SV Straelen. 6600 Zuschauer hofft RWE dann im Stadion Essen begrüßen zu dürfen.

Dies gab der Verein nun bekannt. Uns so teilen sich die 6600 Besucher auf, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. Es soll 6.000 Sitz- und Stehplätze im Public-Bereich geben, zudem 600 VIP-Tickets, 1.000 der 6000 Karten gehen an Gästefans.

Hierzu läuft der Dauerkartenverkauf auf Hochtouren. Die Essener betonten kurz vor dem Start in die Liga, RWE startet am Samstag, 14. August (14 Uhr) beim Bonner SC in die Spielzeit. "Bislang hatten Inhaber aus dem Vorjahr die Gelegenheit, ihren Hafenstraßen-Stammplatz zu verlängern. Mit dem heutigen Donnerstag bricht die zweite Verkaufsphase an: Rot-Weisse, die in der Saison 2019/2020 im Besitz eines Saison-Tickets waren und im letzten Jahr ausgesetzt haben oder RWE-Mitglieder, die bislang keine Dauerkarte haben, können nun ihre Dauerkarte buchen."

Das Dauerkartenangebot im Überblick RWE plant für die Saison 2021/2022 drei Dauerkarten-Szenarios: Sollten keine Zuschauer an der Hafenstraße einkehren können, arbeitet RWE erneut mit dem „Doppel Pass“-System und stellt Fans kostenfreien Zugang zum Livestream.

Sobald die entsprechende Verfügungslage wieder einen Stadionbesuch zulässt, erlischt dieser Gratis-Zugang automatisch (Szenario 1). Sollte die Verfügungslage so bleiben, wie sie aktuell ist, kann RWE circa 6.500 Karten anbieten. Dabei werden die entsprechenden Sitzplätze im Schachbrettmuster angeordnet, Sitzplätze können voraussichtlich besetzt werden.

Eintrittskarten werden als Tageskarten für die einzelnen Spiele versendet (Szenario 2). Sobald es keine Zuschauerbeschränkungen mehr gibt, erhalten rot-weissen Dauerkarteninhaber ihre Dauerkarte mit dem gewohnten Platz (Szenario 3).