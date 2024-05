Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Er kommt aus der Oberliga Westfalen und spielte bereits am Uhlenkrug.

Zum Wochenstart vor dem Abschluss der Saison hat der ETB Schwarz-Weiß Essen den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Christopher Stöhr wechselt an den Uhlenkrug. Der 27-Jährige kommt von Westfalia Rhynern aus der Oberliga Westfalen in die Niederrhein-Staffel.

Der Defensivspezialist, der sowohl im Abwehrzentrum als auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, ist kein Unbekannter beim ETB. Er spielte in der Jugend für die Schwarz-Weißen und absolvierte als Talent in der Saison 2015/16 fünf Einsätze fürs Seniorenteam.

Anschließend führte der Weg des gebürtigen Gladbeckers zur DJK TuS Hordel und dann nach Rhynern. Seit 2018 trug Stöhr das Trikot der Westfalia. Dort war er als Stammspieler gesetzt. In dieser Saison bestritt er 27 Partien für Rhynern, insgesamt kommt er auf 146 Pflichtspiele für seinen bisherigen Verein.

Nun freut sich Stöhr über seine Rückkehr zum ETB. "Der Wechsel kam zustande, da Damian Apfeld mich kontaktiert und der Verein sich sehr um mich bemüht hat. Ich kenne Damian ja schon länger und die Bemühungen des Vereins mich zurückzuholen, schätze ich wert", sagt er zu seinem Wechsel.

Er habe mitbekommen, "dass sich in der letzten Zeit viel Positives beim ETB entwickelt hat. Dass ich mittlerweile Lehrer in Wesel bin, erleichtert meine Entscheidung zudem. Ich hatte sechs erfolgreiche Jahre in der Oberliga Westfalen, in denen wir, mit Ausnahme der letzten Saison, stets um den Aufstieg mitgespielt haben. Von daher ist es mein Anspruch, eine ähnliche Platzierung mit dem ETB zu erreichen", so Stöhr weiter.

Zuvor hatten die Essener Jan Bachmann vom SV Schermbeck verpflichtet und einige Vertragsverlängerungen vermeldet. Mit Timur Kesim steht auch schon ein Abgang fest, der junge Torjäger wechselt zu Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga. Bevor sich beim ETB der Fokus voll auf die kommende Spielzeit richtet, steht der letzte Spieltag der aktuellen Runde an. Der 1. FC Kleve kommt am kommenden Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) nach Essen.