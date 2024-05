Der FC Brünninghausen steigt nach einer Saison wieder aus der Oberliga Westfalen ab. Auch eine Niederlage von Eintracht Rheine reichte nicht für den Klassenerhalt.

Nach nur einer Saison heißt es für den FC Brünninghausen: Auf Wiedersehen, Oberliga Westfalen. Durch die 1:4-Niederlage zu Hause gegen die SG Finnentrop-Bamenohl steigen die Dortmunder direkt wieder ab.

Dabei sah es in Dortmund lange nach drei Punkten aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel. Zwar hatten auch die Gäste innerhalb der ersten zehn Minuten zwei gute Gelegenheiten, doch der FC wurde zum Ende der ersten Hälfte hin immer stärker.

"In der ersten Halbzeit hatten wir einige Schwierigkeiten, im Zentrum Zugriff zu bekommen. Finnentrop hatte zwei gute Chancen, aber wir hatten auch zwei gute Gelegenheiten. Wenn es nach der ersten Halbzeit 3:2 für Finnentrop steht, können wir uns nicht beklagen", analysierte Brünninghausen-Coach Reza Hassani.

Beide Mannschaften trafen in den ersten 45 Minuten jeweils einmal den Pfosten. Der FC kam jedoch stärker aus der Kabine und traf in der 56. Minute zum verdienten 1:0. Von dort an erspielten sich die Gastgeber eine Torchance nach der anderen. Der Torerfolg blieb allerdings aus.

Es ist genau die Konstellation eingetreten, die wir nicht wollten: Siegen gewinnt und wir machen unsere Hausaufgaben nicht Reza Hassani

"Wir kommen gut in die zweite Halbzeit rein. Wir hatten sie im Griff und machen das 1:0. Dann haben wir überragende Torchancen. Ich weiß nicht, warum wir die Dinger nicht machen?", fragte sich der Trainer.

Nach den vielen vergebenen Möglichkeiten hatte Hassani bereits seine Befürchtungen: "Ich habe während des Spiels schon zu Kevin gesagt, dass so etwas meistens leider Gottes bestraft wird. Keine zwei Minuten später kassieren wir das 1:1."

Laut des Trainers war das bereits "ein kleiner Genickbruch." Nur zwei Minuten später gingen die Gäste dann sogar mit 2:1 in Führung. "Das hat uns dann komplett den Stecker gezogen. Dann war alles raus", erklärt Hassani.

Vor allem der Sieg der Sportfreunde Siegen gegen Eintracht Rheine macht dem Coach zu schaffen: "Es ist genau die Konstellation eingetreten, die wir nicht wollten: Siegen gewinnt und wir machen unsere Hausaufgaben nicht."

Das 3:1 fiel nach einem schnell ausgeführten Freistoß nur weitere drei Minuten später. "Wie wir die Tore wieder kassiert haben, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison", führte er aus.

Er stellt allerdings auch fest: "Wir sind natürlich nicht heute abgestiegen, aber du hättest die Saison heute mit einem Sieg noch retten können." Insgesamt ist die "Enttäuschung riesig."