Der KFC Uerdingen ist nach einem Sieg über die Spvg Schonnebeck zurück in der Regionalliga West. Für den Vorstand um Sebastian Thißen beginnt jetzt die Planung.

Der KFC Uerdingen ist zurück in der Regionalliga West! Durch einen 3:1-Erfolg in der Oberliga Niederrhein über die Spvg Schonnebeck kehrte die Mannschaft zurück in Liga 4. Damit haben die Planungen begonnen.

Lange herrschte an der Gotenburg Unklarheit. Reicht das Geld, reicht es nicht, geht der KFC Uerdingen den Aufstieg an oder nicht? Jetzt steht fest: sowohl sportlich als auch finanziell geht der Weg in die Regionalliga West.

Auch Sebastian Thißen, Vorstandsmitglied des KFC, war nach den turbulenten Vorwochen einfach nur erleichtert.

Am Rande der Aufstiegsfeier zog Thißen Bilanz und gab Einblicke in die vergangenen Monate, aber auch in den Fahrplan für die kommenden Tage und Wochen.

Sebastian Thißen sprach über...

… die jüngere Vergangenheit: „Nach den letzten Wochen und Monaten fällt mir einfach ein ganz, ganz großer Stein vom Herzen. Wenn ich heute einmal nach Hause komme, schlafe ich erst einmal zwölf Stunden durch. Das war eine große Belastung, die da von mir abgefallen ist.“

Wir mussten schauen, wie sich das finanziell darstellt, alles andere wäre unverantwortlich gewesen. Bis zum Trainingsstart in drei Wochen soll der Großteil des Kaders stehen. Sebastian Thißen

… die finanzielle Situation: „Wir wissen jetzt, woran wir sportlich sind. Wir haben nächste Woche das ein oder andere Sponsorengespräch. Womöglich können wir sogar einen neuen Hauptsponsor präsentieren. Jetzt gehen die Planungen los. Wir haben die Zeit bis vor ein paar Tagen benötigt, um uns finanziell zu sichern, aber jetzt schauen wir nach vorn.“

… den Trainer für die kommende Saison: „Wer Trainer wird, steht bislang nicht fest. Wir haben abgewartet, bis feststeht, wo wir nächste Saison spielen. Heute feiern wir, ab morgen schauen wir dann, wie es da weitergeht.“





… die Kaderplanung für 2024/25: „Im Hintergrund haben wir schon ein wenig gearbeitet. In den nächsten Tagen werden wir die ersten Namen und Entscheidungen bekannt geben. Es sind noch keine Entscheidungen gefallen. Wir hatten nur einige Vorgespräche. Wir mussten schauen, wie sich das finanziell darstellt, alles andere wäre unverantwortlich gewesen. Bis zum Trainingsstart in drei Wochen soll der Großteil des Kaders stehen.“

… seine Rolle im Vorstand des KFC: „Das muss der Verwaltungsrat entscheiden, das bestimmen die. Ich bin hier erst einmal bis zum 30. Juni.“