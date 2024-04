Jan Hefers soll als Sportlicher Leiter den Übergang von Jugend- in den Seniorenbereich bei der TSG Sprockhövel betreuen. Darüber hinaus bleibt ein Ex-Wattenscheider an Bord.

Die TSG Sprockhövel hat am Donnerstag, 11. April, gleich zwei Personalentscheidungen bekanntgegeben. Zum einen, dass Jan Hefers nunmehr nicht mehr U19 Trainer, sondern Sportlicher Leiter für die Schnittstelle zwischen Senioren- und Jugendbereich ist.

"In seiner neuen Funktion wird Jan Helfers die Verzahnung zwischen den Jugendmannschaften der TSG Sprockhövel weiterentwickeln, wobei ein besonderer Fokus auf die Kader der U15 bis U19 gelegt wird. Ziel ist es, diese Mannschaften schrittweise auf den Seniorenbereich vorzubereiten, indem die Ausbildungsziele konkretisiert wie auch ausgebaut und Trainingsmethoden vielfältig weiterentwickelt werden", schreibt der Klub.

Dabei hoffen die Sprockhöveler auch, auf seine Erfahrungen aus seiner Zeit im Jugendbereich des VfL Bochum zurückgreifen zu können. "Sein umfassendes Wissen und seine weitreichenden Netzwerke werden von unschätzbarem Wert sein, um das Scouting weiter voranzutreiben und Kontakte zu externen Spielern und Vereinen zu knüpfen."

Neben den spezifischen Aufgaben wie der Trainingsbeobachtung, der Unterstützung von Spielbeobachtungen und kommunikativem Traineraustausch, wird Helfers auch aktiv in die Kaderplanung für die neue Saison des Seniorenbereichs, insbesondere der 1. Mannschaft, eingebunden sein.

Eine Entscheidung ist da schon getroffen. Berkant Canbulut bleibt auch für die kommende Saison an Bord. Das teilte der Klub am Abend ebenfalls noch mit. Canbulut ist in der laufenden Oberliga-Saison gesetzt. In 23 Spielen erzielte er ein Tor und gab drei Vorlagen.

Canbulut, der mit der TSG um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein kämpft, hat für die SG Wattenscheid 09 und den TuS Haltern in seiner Karriere auch schon 159 Spiele in der Regionalliga West absolviert. Dabei gelangen dem 32 Jahre alten offensiven Mittelfeldmann 25 Tore und fünf Vorlagen. Weder er noch sein Trainer Andrius Balaika waren am Abend für diese Redaktion erreichbar.