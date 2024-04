SF Lotte: Ex-Profi Heider auf Torejagd - "Macht mir unfassbar viel Spaß"

Marc Heider ist zwar erst seit Beginn der Saison bei den SF Lotte, doch mit 15 Toren konnte er der Mannschaft schon jetzt helfen. Der 37-Jährige spricht von viel Spaß am Fußball.

15 Tore in 16 Spielen in der Oberliga Westfalen. So lautet die Statistik von Ex-Profi Marc Heider in seiner ersten Saison bei den SF Lotte. Hinzu kommen zehn Vorlagen. Im Vordergrund steht für ihn der Spaß am Fußball.

Bis zum Sommer letzten Jahres kickte der 37-Jährige noch für den VfL Osnabrück in der 3. Liga. Nun spielt er für Lotte in der Oberliga Westfalen und unterstützt sie beim Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga West.

Zuvor absolvierte Heider 314 Spiele in der 3. Liga und lief sogar 54 Mal in der 2. Bundesliga auf. Insgesamt kommt er in beiden Ligen auf 71 Tore.

Nach seiner Zeit in Osnabrück wollte der 37-Jährige weiter seiner großen Liebe, dem Fußball, nachgehen und entschied sich für die SF Lotte. Die Liga war laut eigener Aussage dabei zweitrangig.

Ich hab nach wie vor Spaß, ob's dann in der Oberliga ist oder in der 2. oder 3. Liga spielt eigentlich keine Rolle. Marc Heider

Auf die Frage, wie man sich der Spielweise der Oberliga anpasst, entgegnete er: "Indem man Spaß am Fußballspielen hat. Das ist das Wichtigste."

Auch neben dem Platz bringt er die Mannschaft voran. Aufgrund seiner Erfahrung kann Heider vielen seiner Mannschaftskollegen helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Da kannst du ganz viel mitgeben. Durch die vielen Jahre, in denen ich in diesem Geschäft unterwegs war, habe ich einiges gesehen und viel erlebt. In vielen Gesprächen untereinander kannst du viel teilen. Marc Heider

Aktuell steht seine Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz, zwei Punkte vor Türkspor Dortmund. Mit der Meisterschaft würde man sich in diesem Jahr zudem für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren. Zwar wäre das für Heider selbst "absolut nebensächlich", aber es wäre "für die Jungs ein absoluter Traum. Deswegen werde ich alles dafür tun."

Der 37-Jährige konnte in seiner Karriere bereits 15 DFB-Pokal-Einsätze verzeichnen und traf dabei zwei Mal. "Vielleicht hat man Glück und man zieht ein cooles Los", fügte er hinzu.

Der Ehrgeiz scheint dennoch nicht verloren gegangen zu sein. Heider möchte am Ende der Saison ganz oben stehen, auch wenn weiterhin der Spaß im Vordergrund steht. "Egal in welcher Liga, wenn du Fußballer bist, willst du Spiele gewinnen."

Ob der 37-Jährige auch in den nächsten Jahren für die Sportfreunde auflaufen wird, bleibt abzuwarten. "Für mich ist aktuell nur diese Saison wichtig. Es ist erstmal das Etappenziel diese Saison erfolgreich zu beenden." Trainer Fabian Lübbers würde sich über einen Verbleib seines Stürmers freuen.

"Er ist sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz für junge Spieler ein Ansprechpartner. Wenn man so einen Spieler in seinen eigenen Reihen hat, dann ist das extrem wichtig. Wir würden uns wünschen, dass er auch nächste Saison bei uns bleibt."

Aktuell laufen Gespräche zwischen Heider und Lotte. Es wird sich zeigen, ob der 37-jährige Ex-Profi auch in der nächsten Saison im Trikot der Sportfreunde auf dem Platz stehen wird.