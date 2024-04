Oberliga Westfalen: Lotte übernimmt die Spitze und verliert den Kapitän mit Rot

Noch sieben Partien, in der Oberliga Westfalen gibt es einen Vierkampf um den Aufstieg. Das beste Blatt hat nach dem Sieg in Rhynern der neue Spitzenreiter SF Lotte.

Die Sportfreunde Lotte haben im Nachholspiel der Oberliga Westfalen ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Bei Westfalia Rhynern setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers mit 3:0 (2:0) durch.

Damit sind in der Oberliga nun alle Teams bei 27 Spielen und es kann in den Endspurt gehen. An der Spitze wird es einen Vierkampf um die beiden Aufstiegsplätze geben.

Lotte hat vor dem Schlussspurt die besten Karten. Mit 58 Punkten steht Lotte zwei Zähler vor Türkspor Dortmund und drei Zähler vor dem ASC Dortmund. Die SpVgg Erkenschwick lauert auf Platz vier - schon mit sieben Punkten Rückstand auf Lotte.

In Rhynern hat Lotte bereits zur Pause die Weichen auf Sieg gestellt. Burinyuy Nyuydine brachte die Sportfreunde aus sechs Metern in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tolga Özdemir auf 2:0. Zwischenzeitlich hatte Marcel Pietryga die große Gelegenheit zum 1:1 ausgelassen.

Kurz nach der Pause war die Begegnung dann endgültig entschieden. Nico Lübke traf für Lotte per Kopf zum 3:0 und machte den Deckel auf das Spiel.

Der Dreier im Sack, aber es gab auch noch eine schlechte Nachricht für Lotte. Denn die Sportfreunde müssen im Kampf um den Aufstieg vorerst auf ihren Kapitän Fatlum Elezi verzichten. Denn der sah in Rhynern nach 75 Minuten Rot - zuvor grätschte er im Zweikampf unnötig von hinten in einen Gegenspieler rein.

Weiter geht es für Rhynern am Sonntag (14. April, 15 Uhr) beim ASC Dortmund. Lotte muss am selben Tag (15:15 Uhr) zum Topspiel bei der SpVgg Erkenschwick. Hier kann Erkenschwick das Rennen um den Aufstieg noch richtig spannend machen, siegt Lotte, wird aus dem Vier- ein Dreikampf.

So spielten Westfalia Rhynern und die SF Lotte

Rhynern: Hahnemann - Wiese (81. Telschow), Neumann, Stöhr, Kleine - Die Vinti, Yilmaz (74.Franke) - Woltaschek, Michler, Pietryga - Kleine (73. Seber)

Lotte: Beckemeyer - Brodersen (66. Ersoy), Sabah, Lübke (62. Schmidt), Ritter (86. Thaqi) - Determann, Fontein - Özdemir (78. Dogan), Elezi, Nyuydine - Heider (69. Baya Baya)

Tore: 0:1 Nyuydine (11.), 0:2 Özdemir (43.), 0:3 Lübke (57.)

Schiedsrichter: Fabian Kiehl

Rote Karte: Elezi (75.)