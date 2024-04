Mit einem 2:1 beim SV Schermbeck hat der FC Brünninghausen die TSG Sprockhövel auf den letzten Platz der Oberliga Westfalen verdrängt.

Der FC Brünninghausen hat ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen gesendet und Platz 18 verlassen. Nach einer Niederlage und anschließend drei Unentschieden in Serie gelang dem Trainerduo bestehend aus dem sportlichen Leiter Reza Hassani und Kevin Brümmer, Stürmer des FCB, der eigentlich erst im Sommer das Traineramt übernehmen sollte, im fünften Anlauf der erste Dreier. In Schermbeck gab es ein 2:1.

In einer torlosen ersten Halbzeit war es zwar der SVS, der mehr Spielanteile hatte, doch " wir haben unseren Plan sehr gut umgesetzt und bis auf eine Möglichkeit sehr, sehr wenig zugelassen", resümierte Hassani. In der zweiten Halbzeit trat der FCB dann mutiger auf - und belohnte sich dafür.

Schnelle Antwort dank mentaler Stärke

Florian Gondrum, der zwar sein Traineramt gemeinsam mit Rafik Halimi vor knapp einem Monat niederlegte, dem Verein als Top-Torjäger aber erhalten blieb, traf in der 48. Minute zum 1:0. Miles Grumann brachte Schermbeck zwar noch einmal zurück (73.), doch Jan-Nils Bachmann hatte umgehend die Antwort parat (74.). "Vor ein paar Wochen hätten wir nach dem 1:1 noch das 1:2 kassiert, jetzt sind wir mittlerweile vom Kopf her so stark, dass wir innerhalb kürzester Zeit wieder nachlegen konnten", freute sich Hassani der "kämpferisch, läuferisch und taktisch" eine "richtig gute Leistung" seiner Mannschaft sah.

Damit blieb der Aufsteiger zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und darf sich nun wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen und wir glauben daran", betonte Hassani. "Wir versuchen uns nur auf unsere Stärken zu besinnen und die taktische Marschroute ist noch einmal ein bisschen anders. Außerdem wollten wir die Defensive stabilisieren. Wir haben in den letzten vier Spielen drei Gegentore kassiert, das ist sehr gut", erklärte der sportliche Leiter die Kniffe des Übergangs-Duos an der Seitenlinie, stellte aber auch klar: "Mit Rafik und Flo hätten wir es auch definitiv geschafft. Aber vielleicht war es wirklich so wie es Rafik gesagt hat, dass das der letzte Strohhalm war und noch mal einen letzten Impuls gegeben hat."

Sollten wir den Klassenerhalt schaffen, dann sind wir im nächsten Jahr einen ganz großen Schritt weiter, weil wir aktuell Sachen erleben, die wir vorher nicht kannten. Reza Hassani

Nach den erfolgreichen letzten Wochen sei "der Glaube wieder da". Auf Rang 15, der bei zwei westfälischen Regionalliga-Absteigern zum Klassenerhalt reichen würde, beträgt der Abstand noch fünf Zähler, wobei Brünninghausen noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

"Ich habe auch den Jungs gesagt, dass diese Prozedur, die wir in diesem Jahr durchmachen, schon eine heftige Reifeprüfung ist. Sollten wir den Klassenerhalt schaffen, dann sind wir im nächsten Jahr einen ganz großen Schritt weiter, weil wir aktuell Sachen erleben, die wir vorher nicht kannten", blickte Hassani voraus. Schließlich war man es in Brünninghausen aus den vergangenen Westfalenliga-Jahren stets gewohnt, zur Spitzengruppe zu gehören.

In den kommenden Wochen liegt der Fokus nun voll auf den eigenen Leistungen, weiter geht es mit einem Heimspiel gegen den TuS Ennepetal (11.). "Wir sind vorbereitet und haben Respekt, aber wir gehen nicht zu sehr auf den Gegner ein. Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Ich weiß aktuell ehrlich gesagt gar nicht, gegen wen wir nach dem Ennepetal-Spiel spielen, das interessiert mich auch nicht", stellte Hassani klar, der eine "gute Grundstimmung in der Mannschaft" wahrnimmt. "Jetzt wollen wir versuchen, mit allen Mitteln, die wir haben – auch wenn es nicht viele sind – irgendwie noch das Unmögliche möglich zu machen."